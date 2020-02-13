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Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России

14:45 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Директор «Левада-центра» считает, что причиной падения доверия к президенту является длительная неудовлетворенность ситуацией в России: «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект».

Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России
За последние четыре месяца уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизился на 4%

За последние четыре месяца уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизился на 4% — 35% против 39% в сентябре 2019 года. По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия к главе государству упал практически в два раза — тогда он был 59%. Об этом свидетельствуют данные январского опроса «Левада-центра», передают «Ведомости».

При этом за последние четыре месяца вырос уровень доверия россиян к министру оборону Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и главе МИДа Сергею Лаврову (с 14% до 17%). А экс-премьер Дмитрий Медведев потерял в доверии (с 9% до 5%) и также в недоверии — в сентябре этот показатель составлял 32%, а сейчас 27%. Новому председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину на данный момент доверяют 3% опрошенных, не доверяют 4%.

Во время опроса о доверии к российским политикам «Левада-центр» предоставляет респондентам возможность самостоятельно перечислить деятелей, варианты ответа не предлагаются.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что причиной падения доверия к Путину является длительная неудовлетворенность ситуацией в России. «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 году: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга.
Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — заявил Гудков.

Согласно результатам январского опроса ВЦИОМа, Путину доверяют 30,6% россиян.

Источник: znak.com

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От редакции

Доверяете Путину?

Поросёнок Пётр, 13 февраля 2020 15:05
Доверяют россияне Владимиру Владимировичу или не доверяют, это не имеет ровным счётом никакого значения в рамках нынешней политической ситуации и никак не повлияет на его положение.

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