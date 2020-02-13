13.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

«Умный» пластырь для диабетиков придумали биоинженеры в Лос-Анджелесе

14:01 13.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Он поможет автоматически управлять уровнем глюкозы в крови и при необходимости тут же доставлять необходимый инсулин. Он имитирует регуляторную функцию поджелудочной железы, но таким образом, что его легко использовать.

Умный пластырь для диабетиков придумали биоинженеры в Лос Анджелесе
Диабет 2 типа — это хроническое заболевание

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института (США) разработали интеллектуальный пластырь для доставки инсулина больным сахарным диабетом первого типа.

Он поможет автоматически управлять уровнем глюкозы в крови и при необходимости тут же доставлять необходимый инсулин. Он имитирует регуляторную функцию поджелудочной железы, но таким образом, что его легко использовать. Таким образом, жизнь больного диабетом становится легче. Не нужно специальными приборами постоянно контролировать уровень глюкозы, а затем делать самому себе инъекции.
О своих опытах ученые отчитались в издании UNC Health Care.

Новый «умный» пластырь очень удобен и прост в применении. Размером всего с монету, он крепится на теле пациента. Дозы инсулина предварительно загружены в крошечные микроиглы, менее одного миллиметра в длину. Они быстро доставляют лекарство, как только уровень сахара в крови достигает определенного порога. Причем укол такой микроиглы менее болезненный, чем от шприца. Когда уровень сахара в крови возвращается к норме, доставка инсулина пластырем также замедляется.

Авторы разработки говорят, что преимущество нового пластыря в том, что он предотвратит передозировку инсулина, которая может привести к гипогликемии, судорогам, коме или даже смерти.

По словам исследователей, доклинические испытания нового пластыря на подопытных животных прошли успешно.

«Всегда было мечтой добиться доставки инсулина умным и удобным способом, — сказал соавтор исследования доктор медицины, директор Центра диабета UNC Джон Бьюз. — Этот умный инсулиновый пластырь, если он окажется безопасным и эффективным в испытаниях на людях, революционизирует опыт лечения диабета у пациентов».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Здорово?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

СМИ: Из-за онкологии покончил с собой в зале суда экс-глава УФСИН Виктор Свиридов
15:15 13-02-2020
СМИ: Из-за онкологии покончил с собой в зале суда экс-глава УФСИН Виктор Свиридов
Какие сладости можно есть без риска для жизни диабетикам, рассказал эндокринолог
15:14 13-02-2020
Какие сладости можно есть без риска для жизни диабетикам, рассказал эндокринолог
Продавал имена умерших владельцу похоронного бюро за 10 тыс. рублей полицейский в Новосибирске
15:12 13-02-2020
Продавал имена умерших владельцу похоронного бюро за 10 тыс. рублей полицейский в Новосибирске
Жажда и усталость: Ваш организм кричит о диабете
15:07 13-02-2020
Жажда и усталость: Ваш организм кричит о диабете
Как избавиться от появления возрастных морщин
15:05 13-02-2020
Как избавиться от появления возрастных морщин
Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу
15:01 13-02-2020
Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу
БердскСпасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска
15:00 13-02-2020
Спасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска
Озверевшая собака укусила 10-летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске
14:58 13-02-2020
Озверевшая собака укусила 10-летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске
Больше долгов выбивают за ЖКХ приставы у россиян
14:49 13-02-2020
Больше долгов выбивают за ЖКХ приставы у россиян
Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России 1
14:45 13-02-2020
Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России