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Игры виртуальной реальности вылечат психику военных и пострадавших в ЧП

13:50 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Под конкретного пациента создаются сцены виртуальной реальности, которые помогают ему вернуться в стрессовую ситуацию и проработать ее вместе с психологом.

Игры виртуальной реальности вылечат психику военных и пострадавших в ЧП
VR-игры также могут использоваться для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта

В Пензенском государственном университете (ПГУ) представили биотехническую систему с обратной связью на основе адаптивной виртуальной реальности.

Прибор предлагают использовать в диагностических и лечебных целях для выявления реакции на стрессовые состояния, а также работать с расстройствами психики.

Он представляет собой фиксированную платформу, удерживающее устройство и шлем виртуальной реальности. Одновременно у испытуемого замеряются основные показатели состояния здоровья и речевые реакции. На основе их можно поставить диагноз или провести коррекцию психики.

— Мы выбрали направление восстановительных процедур для терапии посттравматического синдрома у военнослужащих или людей, побывавших в эпицентре ЧП. Под конкретного пациента создаются сцены виртуальной реальности, которые помогают ему вернуться в стрессовую ситуацию и проработать ее вместе с психологом, — говорит доктор технических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований Пензенского госуниверситета Александр Тычков. — Обычно психологи показывают пациенту карточки или рисунки, работают по шаблонам. Наша разработка позволяет в процессе погружения пациента в виртуальную реальность объективно оценить состояние его здоровья с помощью цифровой индикации.

Проект начал разрабатываться в рамках гранта Российского научного фонда, сейчас готовится заявка на новый грант. Сцены виртуальной реальности также создаются студентами и сотрудниками ПГУ.

Прибор может быть востребован практикующими психологами и психиатрами. Пока совместные исследования проводятся в медсанчасти УМВД по Пензенской области. В качестве испытуемых выступают поступающие на службу новобранцы и возвращающиеся из горячих точек сотрудники правоохранительных органов.

— В перспективе мы предлагаем создать гаджет, который человек может иметь при себе и замерять свое эмоциональное и психическое здоровье в конкретных жизненных ситуациях. Он выглядит как ободок, который надевается на голову. На основе 12 различных показателей он позволяет четко дифференцировать уровень стресса, перенесенный человеком. Испытания проводились с привлечением 400 пациентов Пензенской психиатрической больницы, полученные результаты позволяют сделать объективные выводы, — говорит Александр Тычков.

VR-игры также могут использоваться для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта.

Источник: РГ

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