Жертв зверской расправы девяти мигрантов 7300 лет назад обнаружили в пещере Испании

Следы насилия были найдены на всех изученных человеческих останках. У взрослых, например, идентифицированы раны, нанесенные выстрелами из лука. Детские скелеты сохранили следы нанесения ударов тупыми предметами.

В одной из пещер были найдены останки девяти человек, жестоко убитых около 7300 лет назад.

В Испании археологи сообщили подробности открытия, сделанного в Пиренеях. В одной из пещер были найдены останки девяти человек, жестоко убитых около 7300 лет назад.

Отчет об открытии можно найти в журнале Nature Scientific Reports. Оно было сделано на высоте 1500 метров над уровнем моря в испанских Пиренеях, в живописной горной местности региона Уэска.

При проведении раскопок в пещере под названием Эль-Трокс археологи обнаружили останки девяти человек, умерших около 7300 лет назад. Из них четверо были детьми в возрасте от трех до семи лет, а остальные — взрослыми. Анализ останков показал, что эти люди, вероятно, были жестоко убиты.

Радиоуглеродное датирование, проведенное в Мангеймской лаборатории в Германии, показало, что их смерть наступила между 5326 и 5067 годами до нашей эры. Это как раз тот период времени, когда охотники-собиратели на территории Европы переходили к оседлому образу жизни.

Следы насилия были найдены на всех изученных человеческих останках. У взрослых, например, идентифицированы раны, нанесенные выстрелами из лука. Детские скелеты сохранили следы нанесения ударов тупыми предметами. Все это привело археологов к выводу, что обнаруженные люди стали жертвами расправы.

О ее причинах можно только догадываться. Кстати, ранее подобных свидетельств массовой расправы в этих местах не находили. Однако подобные сюжеты встречались в пиренейской наскальной живописи. Они изображают батальные сцены между враждующими группами людей, причем в руках у них видны луки со стрелами.

«На вопрос о виновниках этого «преступления» нельзя ответить прямо, — пишут исследователи. — Археологически они почти ничего не оставили после себя. Однако на основе общего контекста можно описать альтернативные сценарии и оценить их вероятность».

Ученые предполагают, что поводом для расправы мог послужить территориальный спор или, например, кража скота или женщин из соседнего племени. Кстати, генетический анализ показал, что убитые могли быть представителями первой волны мигрантов неолита. Считается, что около 10 тысяч лет назад переселенцы с Ближнего Востока распространились по всей Европе. Поэтому ученые не исключают, что они нашли следы одного из первых массовых межнациональных конфликтов.

Открытие в пещере Эль-Трокс, которое сами исследователи называют ужасающим, тем не менее оказалось очень важным. Оно подтверждает гипотезу о том, что преднамеренное «коллективное насилие» появилось в эпоху неолита, на заключительной стадии первого этапа развития земледельческой культуры, то есть в конце шестого — начале тысячелетия до н.э.

Кроме того, по своему масштабу события в Эль-Троксе не имеют археологических аналогов в Европе. Еще одной необычной особенностью является удаленное географическое расположение пещеры — она значительно удалена от путей миграции раннего неолита на Пиренейском полуострове.

К слову, в пещере также были обнаружены остатки керамических изделий и каменных орудий труда, кости убитых домашних и диких животных.

Источник: РГ