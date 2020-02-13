Оценил труд тренера Александра Мамонтова из Бердска совет федерации велоспорта Новосибирской области

Старшего тренера наградили благодарственным письмом за добросовестный труд и профессионализм, приверженность целям учреждения.

Тренер Александр Мамонтов воспитывает спортсменов

Тренера по велоспорту из Бердска Александра Мамонтова чествовали по итогам работы за 2019 год, сообщает отдел физкультуры и спорта Бердска сегодня, 13 февраля.

По информации Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва в Новосибирске состоялся тренерский совет федерации велосипедного спорта Новосибирской области, президентом которой является Вениамин Гайдуков, отличник физической культуры.

На совещании рассматривался вопрос о подготовке спортсменов к участию в летней Спартакиаде учащихся России (весенняя подготовка- «вкатывание»), так как сборная команда спортсменов велосипедистов Новосибирской области подтвердила своё участие в трех видах: трек, шоссе и маунтинбайк.

В связи с подведением итогов работы за 2019 год, старший тренер РЦСП Александр Мамонтов был награжден Благодарственным письмом за добросовестный труд и профессионализм, приверженность целям учреждения.