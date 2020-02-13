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Оценил труд тренера Александра Мамонтова из Бердска совет федерации велоспорта Новосибирской области

14:15 13.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Старшего тренера наградили благодарственным письмом за добросовестный труд и профессионализм, приверженность целям учреждения.

Оценил труд тренера Александра Мамонтова из Бердска совет федерации велоспорта Новосибирской области
Тренер Александр Мамонтов воспитывает спортсменов

Тренера по велоспорту из Бердска Александра Мамонтова чествовали по итогам работы за 2019 год, сообщает отдел физкультуры и спорта Бердска сегодня, 13 февраля.

По информации Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва в Новосибирске состоялся тренерский совет федерации велосипедного спорта Новосибирской области, президентом которой является Вениамин Гайдуков, отличник физической культуры.

На совещании рассматривался вопрос о подготовке спортсменов к участию в летней Спартакиаде учащихся России (весенняя подготовка- «вкатывание»), так как сборная команда спортсменов велосипедистов Новосибирской области подтвердила своё участие в трех видах: трек, шоссе и маунтинбайк.

В связи с подведением итогов работы за 2019 год, старший тренер РЦСП Александр Мамонтов был награжден Благодарственным письмом за добросовестный труд и профессионализм, приверженность целям учреждения.

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От редакции

Поздравляем!

аноним, 13 февраля 2020 14:47
Лучше те деньги что истратили на печать благодарности человеку дали! Куда эту макулатуру потом девать? Это пережитки социализма- грамоты,благодарности и прочее.Нужно немного поднапрячь фантазию и действительно сделать полезное для человека

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