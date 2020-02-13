«Адскую жару» с пожарами и штормами в ближайшие 4 года предрекают синоптики

Температура воздуха, по словам британских метеорологов, продолжит устанавливать все новые рекорды

В ближайшие четыре года Земля окажется под властью «адской жары», которая будет провоцировать масштабные лесные пожары и катастрофические ураганы. Такой прогноз, по данным портала Phys.org, сделали сотрудники Метеорологического бюро Великобритании.

Температура воздуха, по словам британских метеорологов, продолжит устанавливать все новые рекорды, а последствия аномальной жары будут даже более печальными, чем можно предположить. Основная причина ускоряющегося глобального потепления — парниковые газы, которых в атмосфере нашей планеты становится все больше.

«До 2024 года средняя температура воздуха будет расти примерно на градус-полтора каждый год. То есть, в пятилетней перспективе виден исключительно неблагоприятный тренд — нас ждут пожары, ураганы, а также другие стихийные бедствия, связанные с аномальным потеплением и волнами смертоносной жары», — говорит Дуг Смит, один из авторов метеорологического прогноза.

Рост температуры воздуха, как отметил Смит, будет фиксироваться по всей планете, однако самое выраженное потепление будет наблюдаться в Северном полушарии — в частности, в Северной Америке, Европе и Азии. Волны «адской жары», как отмечают метеорологи, станут привычным явлением, которое будет уносить все больше человеческих жизней и провоцировать все более серьезные катастрофы. Пожары, подобные тем, которые в 2019 году охватили Сибирь и Австралию, будут повторяться, и человечество ничего не сможет сделать с этим.

Источник: planet-today.ru/