Грозит уголовное дело укравшей банку кофе в магазине 27-летней жительнице Бердска

По факту кражи банки кофе полицейские проводят проверку

Задержал воровку 12 февраля охранник магазина в Бердске. На место сотрудники торговой точки вызвали полицию.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ГУ МВД по Новосибирской области, данное происшествие произошло 12 февраля около 16.00. Работники магазина, расположенного в Микрорайоне, сообщили в полицию, что женщина пыталась похитить банку кофе. Она была задержана охранником. Полицейские прибыли в магазин, установили, что пытавшаяся похитить товар, 27-летняя жительница Бердска. Ранее не была судима.

-В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. То есть, как только будет известна цена товара и все последующие обстоятельства, будет принято решение — либо административное правонарушение, либо уголовное наказание, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.