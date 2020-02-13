Крыло с перьями птицы в возрасте 100 млн лет нашли в янтаре ученые Китая

По словам палеонтологов, такая находка позволит продвинуться главным образом в изучении птиц времен динозавров.

Китайские ученые обнаружили в янтаре крыло птицы, жившей 100 млн лет назад

Палеонтологи из Мьянмана (Китай) нашли очередной янтарь, но на этот раз в нем оказалась замурована часть тела птицы. Предполагается, что она жила в меловом периоде.

Они опубликовали результаты исследования, в которых не исключается что эта особь является представителем вида энанциорнисов.

Вес камня составляет 79,4 г, а окаменелость оказалась фрагментом ее крыла, длиной до 1см. Данная находка примечательна тем, что она сохранилась в отличном состоянии. На крыле остался перьевой покров, который научные специалисты могут продолжить изучать. Согласно полученным данным, наибольший размер пера – 3,7 см. Поэтому предполагается, что сама птица могла достигать в длину 100 мм.

Одна из представителей группы ученых прокомментировала данное обнаружение, заявив, что оно позволит сделать существенный шаг вперед по изучению существ в доисторический период. Также они не исключают возможность, что представитель данного вида мог уже быть известным ученым ранее, но это остается на данный момент неизвестным. Специалисты выяснили, что возраст крыла достигает почти 100 млн лет.

По словам палеонтологов, такая находка позволит продвинуться главным образом в изучении птиц времен динозавров.

Источник: planet-today.ru