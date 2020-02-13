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Спасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска

15:00 13.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Весенний паводок близко, поэтому необходимо составить график и вывозить снег с подтопляемых территорий, акцентировал Евгений Шестернин.

Спасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска
Управляющие компании очистили от снега 254 придомовые территории

Вывезено на снегоотвал 8500 кубометров снега на прошлой неделе в Бердске.

Созданное на базе Центра муниципальных услуг звено отработало за неделю все внутриквартальные проезды, доложил на аппаратном совещании начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Оттепель, случившаяся в выходные, внесла корректировку в работу служб — работали даже в выходные, дополнил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Определенные недоработки есть. Была всего одна жалоба за выходные, отметил Владимир Николаевич.

Мэр Бердска Евгений Шестернин напомнил подчиненным, что давал поручение «жилищникам» отработать по тем домом, которые находятся в зоне подтопления. И был недоволен, что не услышал никаких данных по этому вопросу.

— Нужно понять, сколько домов находится в зоне подтопления, снега вывезено на 50%, 20%, 10%. Не вывезли совсем. Есть ли взаимодействие с управляющими компаниями. А то потом мы переложим степень ответственности на жителей, — негодовал мэр.

Как рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина, специалисты проводят ежедневные осмотры территорий многоквартирных домов. С 1 по 7 февраля они осмотрели 36 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании шести управляющих организаций. На 9 выявили наличие снежных навесов. В УК в срочном порядке направлены фотоматериалы с замечаниями и указанием принять меры. В график работы УК исправление нарушений поставлено, подчеркнула Татьяна Владимировна.

По информации УК, с начала года очищено 254 придомовых территории, в том числе, на которых поживают граждане с ограниченными возможностями здоровья.

— По многоквартирных домам, подвергающимся подтоплениям во время весеннего паводка, был направлен запрос в управляющие компании. Ими предоставлен график вывоза снега. Данный вопрос стоит на контроле. В том числе мы осуществляем визуальный осмотр — вывезен снег или нет. Вопрос стоит на контроле и рассматривается на заседаниях рабочей группы, — пояснила Золотухина.

Нужно находится в контакте с управляющими компаниями, где-то что-то подсказать, где-то помочь, отметил мэр.

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