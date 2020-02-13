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«Жену искалечили»: не намерен извиняться обвиняемый в нападении на врача-чиновника Надежду Шахатову в ЦГБ Бердска

13:31 13.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Соцсети
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После «лечения» в гинекологии супруга Александра Охотина полгода вынуждена была сидеть дома, приходить в себя. Его защита просит суд приобщить к материалам дела аудиозапись инцидента с начмедом.

«Жену искалечили»: не намерен извиняться обвиняемый в нападении на врача чиновника Надежду Шахатову в ЦГБ Бердска
Александр Охотин и Надежда Шахатова теперь встретятся в суде 2 марта

В среду, 12 февраля, в Бердском горсуде состоялось очередное заседание по делу Александра Охотина, которого обвиняют в нападении на бывшего заместителя главврача горбольницы Надежду Шахатову. Это было второе заседание по громкому делу. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась. На этот раз Надежда Александровна пришла в суд и дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года.

По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.

По данным следствия он сломал руку начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели его супругу до реанимации. Александру Охотину, напомним, вменяют ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука,в связи с чем она более месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности.
Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.
— Такие ситуации не каждый день происходят. Я, например, запомню на всю жизнь. Если бы я действительно в чем-то был виноват, то не стал бы доводить до суда — принес бы извинения. Не я эту кашу заварил, а приходится расхлебывать моей семье. Моя позиция очень простая — извиняться я не собираюсь, так как не считаю себя виновным. Все, что она говорит — ложь, я этого не делал, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.
— Представляете, с мая по декабрь она вынуждена была сидеть дома, — подчеркнул ответчик, отметив, что его адвокат сейчас рассматривает перспективы подачи гражданского иска. — Жену искалечили. Это разве по-человечески? Когда я пришел к Надежде Александровне, я не грубил. Есть аудиозапись. Если бы она просто отдала документы и сказала, что не будет их подписывать, никакого инцидента не было бы. Я бы спокойно ушел. Она заявила, что документы лежали под ее рукой. Если бы это было так, мне не составило бы труда их забрать — вытащить из-под руки. А документы разорваны на мелкие фрагменты. Это о чем-то говорит…

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта. В качестве свидетелей обвинения в суде выступят сотрудники поликлиники, в том числе и экс-главврач Юрий Краморов.

Истец на время судебного следствия находится под подпиской о невыезде. Он не имеет права выезжать за пределы Новосибирской области. Что он, собственно, делать не собирается — нет денег и нет планов.

Следующее заседание суда назначено на 2 марта. Раньше сесть в процесс не могут представитель гособвинения и адвокат истца.

Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска. Их уволила в августе 2019 года новая главврач Алла Дробинская.

Предыстория

По словам Александра, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента  бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

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От редакции

Кому поверит суд?

Андрей, 13 февраля 2020 13:54
Парень конечно,оно ему надо связываться с незнакомым человеком,тем более он шел к ней как к начальнику, практически с жалобой на подчинённых,т.е. искал понимания,а сталкнулся с .... которая защищает свой зад.С приходом Аллы Дробинской больше порядка стало,и видимо покрывать она никого не собирается.
Аноним, 13 февраля 2020 13:56
Выгнали с позором и то хлеб. Осталось парня оправдать.
Аноним, 13 февраля 2020 14:08
Парень пошёл против системы. Делайте выводы? Но если будет народ пошумит, могут пойти на попятную. Нужен резонанс в обществе!
Аноним, 13 февраля 2020 14:26
сделали: парень удалено.
тему можно закрывать?
Аноним, 13 февраля 2020 14:40
Удачи парню !
барабашка, 13 февраля 2020 14:52
красава парняга! борись! борись и еще раз борись! с тем что творят врачи, неописуемо! тоже в свое время перекачали капельницами, чуть не отьехала, только недоказуемо...кровь испортили, теперо страдаю!недоврачей надо наказывать!

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