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Изменят до неузнаваемости за 20 млрд рублей аэропорт Толмачево к 2025 году в Новосибирске

14:12 13.02.2020 Фото: Википедия
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На первом этапе построят новый терминальный комплекс площадью 56 тыс. кв. м. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется в начале апреля. Начальная цена контракта — 13,5 млрд рублей.

Изменят до неузнаваемости за 20 млрд рублей аэропорт Толмачево к 2025 году в Новосибирске
Новосибирский аэропорт Толмачево

АО «Аэропорт Толмачево» получил положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». Заключение № 54-1-1-3-0013-20 выдано 10 февраля ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, что проектная документация разработана Группой компаний «Спектрум».

В настоящее время идёт приём заявок на участие в тендере на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тыс. кв. м. Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика планируется в начале апреля. Начальная цена контракта на строительно-монтажные работы — 13,5 млрд рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено до 1 апреля 2022 года.

Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Комплексное развитие аэропорта Толмачево реализуется в формате масштабного государственно-частного партнёрства во взаимодействии всех заинтересованных сторон — Правительства Новосибирской области, инвесторов, государственных структур. Помимо проекта строительства нового терминального комплекса планируется реконструкция обеих взлётно-посадочных полос. Кроме того, на территории аэропорта Толмачёво завершается строительство Логистического почтового центра Почты России общей площадью около 50 тыс. квадратных метров и производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки.

Модернизация аэропорта осуществляется в рамках исполнения пункта 15 Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Развитие новосибирского аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2 300 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

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От редакции

Часто летаете?

Андрей, 13 февраля 2020 14:48
ЗАЧЕМ?Он что совсем разрушен?

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