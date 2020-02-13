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Ждут на субботник здоровья 15 февраля в двух поликлиниках и центре здоровья пациентов врачи ЦГБ Бердска

14:27 13.02.2020 Фото: Марины Волковой
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В рамках акции вы сможете пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, при необходимости получить консультацию узких специалистов, но по предварительной записи.

Ждут на субботник здоровья 15 февраля в двух поликлиниках и центре здоровья пациентов врачи ЦГБ Бердска
Субботник здоровья состоится 15 февраля
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Ждут на субботник здоровья 15 февраля в двух поликлиниках и центре здоровья пациентов врачи ЦГБ Бердска

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15 февраля 2020 года с 09-00 до 15-00 проводится региональная акция «Субботник здоровья». Акция проводится на 3-х площадках ГБУЗ НСО «БЦГБ»:

1.Взрослое поликлиническое отделение №1,
ул.Островского, 53, т.2-18-81, 3-04-73;

2. Взрослое поликлиническое отделение №2,
ул. Боровая, 109, т.4-34-21;
3. Центр здоровья, ул.Пушкина, 172, т.2-21-06.

В рамках Акции вы сможете пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, при необходимости получить консультацию узких специалистов (по предварительной записи). Записаться на консультацию можно по указанным телефонам.

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