Ждут на субботник здоровья 15 февраля в двух поликлиниках и центре здоровья пациентов врачи ЦГБ Бердска

Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
15 февраля 2020 года с 09-00 до 15-00 проводится региональная акция «Субботник здоровья». Акция проводится на 3-х площадках ГБУЗ НСО «БЦГБ»:
1.Взрослое поликлиническое отделение №1,
ул.Островского, 53, т.2-18-81, 3-04-73;
ул. Боровая, 109, т.4-34-21;
3. Центр здоровья, ул.Пушкина, 172, т.2-21-06.
В рамках Акции вы сможете пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, при необходимости получить консультацию узких специалистов (по предварительной записи). Записаться на консультацию можно по указанным телефонам.