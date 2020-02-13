Ждут на субботник здоровья 15 февраля в двух поликлиниках и центре здоровья пациентов врачи ЦГБ Бердска

14:27 13.02.2020 Фото: Марины Волковой 0

В рамках акции вы сможете пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, при необходимости получить консультацию узких специалистов, но по предварительной записи.

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