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Рыбу засосало: прокурор требует не пропускать биоресурсы в водозабор от КБУ Бердска

17:15 13.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Несмотря на то, что бердский Комбинат бытовых услуг постоянно штрафуют «за рыбу», на очистные сооружения она не попадает. На устранение нарушения суд дал 2 года. Это сделают в ходе реконструкции водозабора на Обском море.

Рыбу засосало: прокурор требует не пропускать биоресурсы в водозабор от КБУ Бердска
По трубе «забирают» воду для жителей Бердска из Новосибирского водохранилища

Бердский городской суд 11 февраля удовлетворил иск Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к муниципальному Комбинату бытовых услуг. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», природоохранная прокуратура встала на защиту неопределенного круга лиц и подала иск в защиту Российской Федерации.

21 января 2020 года состоялось предварительное заседание. И уже 11 февраля суд вынес решение — иск прокурора удовлетворить.

— Забор воды КБУ производит без согласования с водоохранным управлением. Не перезаключили договор. Природоохранная прокуратура проводила проверку исполнения МУП КБУ законодательства по сохранения водных биологических ресурсов. В ходе проверки было установлено, что забор воды из Новосибирского водохранилища производится без согласования с региональным управлением Росрыболовства. Природоохранный прокурор требует устранить нарушения законодательства, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Комбинат бытовых услуг ждет, когда судебное решение вступит в законную силу, чтобы начать «устранять нарушения». Они заключаются в необходимости устранить попадание рыбы в водозабор.
— Было предписание прокуратуры о том, что необходимо разработать и провести план мероприятий, чтобы избежать возможности попадания рыбы в водозабор. 24 месяца нам дали на устранение замечания, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 февраля, директор КБУ Владимир Воспанчук.

По его словам, работать по разработке плана пока не начали, так как решение бердского суда еще не вступило в силу.
— У нас есть план реконструкции водозабора на Новосибирском водохранилище в течение двух лет, где эти мероприятия уже учтены. Есть финансирование, — отметил Воспанчук.

При этом он подчеркнул, что рыба на очистные сооружения при заборе воды для городских нужд и без того не попадает на обоих водозаборах — на Обском море и на Берди.
— На фильтровальной станции у нас нет остатков рыбы. Идет серьезная фильтрация — никакой рыбы нет, — заверил Владимир Викторович.

Он полагает, что проверки природоохранными органами — это «способ воткнуть еще один штраф». А КБУ ежегодно штрафовали «за рыбу».
— На каждую аварию Роприроднадзор приезжает, оценивает экологический ущерб и выставляет нам штраф, даже если не по нашей вине произошло. Штрафы разные — от 10 тыс. до 200 тыс. рублей, — прокомментировал Владимир Воспанчук.

По последнему иску природоохранного прокурора Новосибирской области бердский комбинат бытовых услуг тоже заплатит штраф.

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От редакции

Вы пьете воду из-под крана?

Аноним, 13 февраля 2020 17:56
Может стоит КБУ рядом в водозабором рыбзаводик "замутить"?Шутка конечно,крупная рыба никак не пройдет в трубы,а за пару десятков окуньков с мизинец разводить сыр бор?Пожоже на придирки...
Аноним, 13 февраля 2020 18:21
НЕТ И ни кому не советую Насчёт рыбы в водоприемнике скажу, что и в каком количестве достают из сеток водоприемников на водозабор ре при подготовке к запускуводоводов, снабжающих дачи Кучи гнилой рыбы, вонь стоит вокруг неимоверная Думаю,что принцип устройства этих водоприемников не слишком отличается от тех, из которых делается забор дляводы для города Когда несколько лет назад ремонтировали эти водоприёмники видел их Конструктивно это колодцы из лиственничных брёвен Вокруг труб и сверху ничем не закрыты Т е попасть в эти колодцы может все что угодно, в то числе рыба, которую под большим давлением прижимает к сеткам на трубах водоприемников где она впоследствии разлагается и дальше по трубе попадает на очистные сооружения в р-не 2 ой площадки БЭМЗа Далее-потехнологии очистки воды Вот вам ответ на вопрос о сильной вони реагентами от воды из кранов в наших квартирах

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