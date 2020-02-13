Рыбу засосало: прокурор требует не пропускать биоресурсы в водозабор от КБУ Бердска

Несмотря на то, что бердский Комбинат бытовых услуг постоянно штрафуют «за рыбу», на очистные сооружения она не попадает. На устранение нарушения суд дал 2 года. Это сделают в ходе реконструкции водозабора на Обском море.

По трубе «забирают» воду для жителей Бердска из Новосибирского водохранилища

Бердский городской суд 11 февраля удовлетворил иск Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к муниципальному Комбинату бытовых услуг. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», природоохранная прокуратура встала на защиту неопределенного круга лиц и подала иск в защиту Российской Федерации.

21 января 2020 года состоялось предварительное заседание. И уже 11 февраля суд вынес решение — иск прокурора удовлетворить.

— Забор воды КБУ производит без согласования с водоохранным управлением. Не перезаключили договор. Природоохранная прокуратура проводила проверку исполнения МУП КБУ законодательства по сохранения водных биологических ресурсов. В ходе проверки было установлено, что забор воды из Новосибирского водохранилища производится без согласования с региональным управлением Росрыболовства. Природоохранный прокурор требует устранить нарушения законодательства, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Комбинат бытовых услуг ждет, когда судебное решение вступит в законную силу, чтобы начать «устранять нарушения». Они заключаются в необходимости устранить попадание рыбы в водозабор.

— Было предписание прокуратуры о том, что необходимо разработать и провести план мероприятий, чтобы избежать возможности попадания рыбы в водозабор. 24 месяца нам дали на устранение замечания, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 февраля, директор КБУ Владимир Воспанчук.

По его словам, работать по разработке плана пока не начали, так как решение бердского суда еще не вступило в силу.

— У нас есть план реконструкции водозабора на Новосибирском водохранилище в течение двух лет, где эти мероприятия уже учтены. Есть финансирование, — отметил Воспанчук.

При этом он подчеркнул, что рыба на очистные сооружения при заборе воды для городских нужд и без того не попадает на обоих водозаборах — на Обском море и на Берди.

— На фильтровальной станции у нас нет остатков рыбы. Идет серьезная фильтрация — никакой рыбы нет, — заверил Владимир Викторович.

Он полагает, что проверки природоохранными органами — это «способ воткнуть еще один штраф». А КБУ ежегодно штрафовали «за рыбу».

— На каждую аварию Роприроднадзор приезжает, оценивает экологический ущерб и выставляет нам штраф, даже если не по нашей вине произошло. Штрафы разные — от 10 тыс. до 200 тыс. рублей, — прокомментировал Владимир Воспанчук.

По последнему иску природоохранного прокурора Новосибирской области бердский комбинат бытовых услуг тоже заплатит штраф.