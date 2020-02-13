Разогнать РКЦ и открыть единый муниципальный расчетный центр требуют у власти жители Бердска

Еще бердчане хотят платить за тепло по факту, чтобы тарифы были приемлемыми и чтобы депутаты с инициативой обращались в Заксобрание, а не бездействовали.

Бердчан не устраивает стоять в очередях, чтобы оплатить за коммунальные услуги

Недовольны работой депутатского комитета по ЖКХ по вопросам законодательной инициативы председатели советов многоквартирных домов Микрорайона «Наш дом» Бердска.

Ряд жизненно важных вопросов в сфере ЖКХ, которые согласно регламенту должны решаться путем общественного обсуждения, а решения по ним приниматься путем выступления депутатов города с законодательной инициативой в областное Законодательное собрание, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель общественной организации «Наш дом» Татьяна Ощепко. И так как именно немало вопросов, касающихся ЖКХ, требует именно законодательной инициативы, а депутатский комитет по ЖКХ бердского горсовета не видит проблем и не работает в данном направлении, на имя спикера бердского горсовета Валерия Бадьина и мэра Бердска Евгения Шестернина было направлено обращение от членов первичной общественной организации председателей советов МКД Микрорайона «Наш дом», отметила Татьяна Ощепко.

Платить за тепло — по факту

В обращении общественники отметили, что на сегодняшний день по-прежнему остро стоит вопрос по оплате за тепло ежемесячно по 1/12. Они настаивают на том, чтобы депутаты продолжили работу над этим вопросом, и чтобы городу позволили оплачивать за тепло по решению собраний собственников жилья, то есть по факту, в течение периода отопления. Бердчане напоминают, что многоквартирные дома в Бердске на 96% оснащены общедомовыми приборами учета, и собственники жилья вправе решать, как им платить за тепловую энергию — по факту или по 1/12.

Бердчане в ужасе от тарифов

Еще один вопрос, который поднимают бердские председатели МКД, связан с ростом тарифов.

«Тарифы на коммунальные услуги — это постоянная головная боль, и мы ни раз говорили о том, что в Бердске они несоизмеримо высокие, но тем не менее их повышают ежегодно. В Новосибирске они значительно ниже, и при этом совет депутатов судится с департаментом по тарифам по поводу их повышения. В нашем городе тарифы даже не обсуждаются, а просто сообщаются жителям через объявления, и никаких проблем! Но люди просто в ужасе. Президент и правительство страны ставят задачи по снижению бедности, а наши депутаты, видимо, считают горожан богатыми и не желают что-либо делать во благо своих избирателей», — отмечают в обращении общественники.

Платят за холодную воду, как за горячую

Председатели советов МКД подчеркивают, что много вопросов вызывает работа Комбината бытовых услуг в плане расчетов с жителями, перешедшими на прямые платежи: предприятие не производит расчет по горячей воде в домах, не имеющих циркуляцию. В итоге. люди получают холодную воду, а платят за нее, как за горячую. Руководство КБУ отвечает: «У нас программа не производит перерасчет». Перерасчет представляет управляющая компания, но в платежном документе не учитывается. В платежном документе не указываются данные по количеству потребленных коммунальных услуг и их тарифам. При оплате жители получают чеки, в которых указаны только суммы по услугам. До сих пор не принят единый платежный документ — у каждой управляющей компании своя форма. Простому человеку трудно разобраться: за что и сколько ему платить.

Давка в очереди

Общественников не устраивает и работа РКЦ. Они отмечают, что часто вместо двух кассиров работает один, поэтому создаются очереди. Считают, «надо убрать эту лавочку, представляющую некачественную услугу, и создать в городе единый муниципальный расчетный центр».

Председатели советов МКД просят спикера горсовета депутатов обратить внимание на их предложения и замечания и заставить комитет по ЖКХ проработать поставленные вопросы на ближайшей сессии. «По принятию тарифов на коммунальные услуги есть время до июня, а по вопросу 1/12 за теплоэнергию надо сделать запрос в Законодательное собрание Новосибирской области и губернатору» — говорится в обращении.