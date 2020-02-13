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Как избавиться от появления возрастных морщин

15:05 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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От складок кожи на лице защититься не получается никому, это естественное проявление старения. Но можно надолго задержать возникновение морщин.

Как избавиться от появления возрастных морщин
С возрастом у людей появляются морщины

От складок кожи на лице защититься не получается никому, это естественное проявление старения. Но можно надолго задержать возникновение морщин.

Бросайте курить. Самая действенная мотивация для людей, которые не боятся рака легких и инфаркта. Если вы продолжите курить, то возрастные морщины на вашем лице появятся гораздо раньше. Табачный дым повреждает коллаген и эластин — ткани, укрепляющие кожу, делающие ее упругой.

Меньше загара. Привычка лежать на солнце и обзаводиться коричневым загаром грозит не только раком кожи, но и ускоренным старением. Пользуйтесь солнцезащитными кремами, носите головные уборы и темные очки.

Больше антиоксидантов. Эти ингредиенты защищают кожу от свободных радикалов. Высокое содержание антиоксидантов отмечается в ягодах, красной фасоли, вишне, сливе и т. д.

Больше воды. Выпивайте по два литра воды ежедневно. Если ее вкус вас не вдохновляет, выбирайте лимонный сок или кокосовую воду. Они помогут защититься от возрастных морщин.

Высыпайтесь. Необходимо получать не менее 8 часов сна ежедневно, чтобы организм мог сам себя восстанавливать.

Источник: medikforum.ru

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