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Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу

15:01 13.02.2020
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Боль в животе может быть реакцией не неподходящую пищу или симптомом опасной скрытой в организме патологии. Существуют случаи, когда боль в животе требует обязательного обращения к врачу.

Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу
Существуют случаи, когда боль в животе требует обязательного обращения к врачу

Боль в животе может быть реакцией не неподходящую пищу или симптомом опасной скрытой в организме патологии. Существуют случаи, когда боль в животе требует обязательного обращения к врачу, сообщает журнал Health.

Боль, сопровождаемая кровавой диареей. Возникающая неожиданно, она может быть признаком болезней пищевого происхождения (заражение сальмонеллой, кампилобактериями, кишечной палочкой). Регулярная интенсивная  боль в животе, дополняемая кровавой диареей, может указывать на воспалительное заболевание кишечника, — например, язвенный колит, вызывающий воспаление и язвы на внутренней оболочке толстой кишки. Другие его знаки — усталость, тошнота, потеря веса, анемия. При их наличии нужно обязательно обращаться к врачу.

Быстро возникшая боль с рвотой. Помимо пищевого отравления она может сигналить о развитии острого гастроэнтерита (желудочный грипп) — воспаления слизистой оболочки кишечника вирусного или бактериального происхождения. От отравления гастроэнтерит отличается тем, что вызывает диарею без крови. Он угрожает организму состояниями, которые вызывает, — обезвоживанием, падением давления, ослаблением пульса, гиповолемическим шоком, опасным для жизни.

Боль длится больше суток и распространяется на спину. Такая боль в животе – возможный знак острого панкреатита (внезапное воспаление поджелудочной железы), холецистита (воспаление желчного пузыря).

Признаки панкреатита:

  • первые неприятные ощущения начинается в верхней части живота;
  • лихорадка,
  • тошнота,
  • учащенное сердцебиение,
  • вздутый или болезненный живот.

Признаки холецистита:

  • сильная боль возникает в верхней правой или центральной части живота, затем распространяется на правое плечо или спину;
  • тошнота;
  • жар;
  • болезненность желудка.

Обе проблемы очень серьезны и требуют обращения к врачу.

Усиливающаяся боль в нижней правой части живота. При аппендиците она начинается в области вокруг пупка, лишь затем смещается вправо. Усиливается, когда человек двигается, делает глубокие вдохи, кашляет. Если не обратиться к врачу, это чревато крайне опасными осложнениями, — например, развитием разлитого гнойного перитонита, способным стать причиной смерти.

Болевые спазмы в нижней части живота, проходящие после дефекации. Возможен синдром раздраженного кишечника. Также о нем говорят вздутие, чередование диареи и запоров, при этом симптомы нарушения то исчезают на какое-то время, то опять возобновляются.

Внезапная резь с одной стороны таза, сопровождаемая тупой болью в нижней части живота. Сигнализирует о разрыве кисты яичника. Это не обязательно является проблемой, но если боль особенно сильная, ощущаются лихорадка, рвота, холодный пот, учащенное дыхание, головокружение, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы исключить угрожающие жизни нарушения.

Источник: medikforum.ru

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