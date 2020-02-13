Зачем зэки Бердску: против передачи казарм Бердской бригады спецназа под колонию-поселение протестуют власти

Минобороны отдало одно здание бердского военного гарнизона ФСИНу. Город рассчитывал, что на базе вертолетного полка откроют кадетское училище, а в бригаде — центр подготовки «Юнармии». Военные ждут возвращения СибВО.

В Бердске после расформирования 67-й бригады временно разместили служащих 24-й бригады спецназа из Новосибирска

Министерство обороны РФ передает здания на территории бердского гарнизона службе исполнения наказания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы Центрального военного округа в Новосибирске Николай Беркалов, пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа.

— Одно из зданий было передано ФСИН. Что там будет располагаться, мы сказать не можем, — подтвердил Беркалов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, одну из казарм предполагается использовать для проживания осужденных к колонии-поселению. Хотя ФСИН рассчитывает на два здания, как обещало Минобороны.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Как заявил «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета и подполковник запаса Андрей Некрасов он отрицательно относится к идее Минобороны перепрофилировать военные казармы под заключенных.

— Произошел откат. Решается вопрос о том, что город заберет (объекты гарнизона — прим. ред.). Мы три года переписываемся, у меня целая папка. Сначала УФСИН хотел забрать. Но отыграли назад. Я категорически против передачи военных объектов службе исполнения наказания и как военный, и как депутат. Мы боролись за создание на базе 337-го отдельного вертолетного полка кадетского училища, а на базе бригады специального назначения — сделать центр подготовки «Юнармии» всего Сибирского федерального округа. Зачем нам нужны зэки? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Некрасов.

Он напомнил, что «город стоял» за то, чтобы оставить территорию военного гарнизона Бердску. Временно воплощение этой идеи приостановилось. Кроме того, есть неподтвержденная пока официально информация о том, что Сибирский военный округ возвращается, вернутся к прежнему разделению округов. Вероятно, с 1 января 2021 года штаб СибВО будет находиться в Новосибирске.

Андрей Некрасов не исключает, что при возвращении СибВО территорию бердской бригады спезназа снова займут военные. Сейчас в 27-й иркутской бригаде служат около 270 бердчан-контрактников. Но он не берется предсказывать, как будут дальше развиваться события: «не залезть в голову министра обороны».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке.

Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснил, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. — Но еще никто не вернулся. Об этом говорить пока рано. Исследуется военный городок, насколько изношена инфраструктура, насколько возможно заселить людей, какой Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк. Ведь спецназовцы должны проводить учения в связке с летчиками. А бердская база цела, лишь требует ремонта. Аэродром рядом.

Ветераны спецназа выражали уверенность, что бердский военный городок заселят навсегда, может быть, будут менять части. С тех пор гражданские планы освоения земли, которые строил муниципалитет, отодвинули в долгий ящик. Поговаривали, что PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду.

Кроме того, бердскую власть очень беспокоит недострой Минобороны и дороги, проложенные на ведомственной земле, что существенно осложняет жизнь бердчанам.