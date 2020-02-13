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Зачем зэки Бердску: против передачи казарм Бердской бригады спецназа под колонию-поселение протестуют власти

19:51 13.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Минобороны отдало одно здание бердского военного гарнизона ФСИНу. Город рассчитывал, что на базе вертолетного полка откроют кадетское училище, а в бригаде — центр подготовки «Юнармии». Военные ждут возвращения СибВО.

Зачем зэки Бердску: против передачи казарм Бердской бригады спецназа под колонию поселение протестуют власти
В Бердске после расформирования 67-й бригады временно разместили служащих 24-й бригады спецназа из Новосибирска

Министерство обороны РФ передает здания на территории бердского гарнизона службе исполнения наказания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы Центрального военного округа в Новосибирске Николай Беркалов, пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа.
— Одно из зданий было передано ФСИН. Что там будет располагаться, мы сказать не можем, — подтвердил Беркалов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, одну из казарм предполагается использовать для проживания осужденных к колонии-поселению. Хотя ФСИН рассчитывает на два здания, как обещало Минобороны.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Как заявил «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета и подполковник запаса Андрей Некрасов он отрицательно относится к идее Минобороны перепрофилировать военные казармы под заключенных.
— Произошел откат. Решается вопрос о том, что город заберет (объекты гарнизона — прим. ред.). Мы три года переписываемся, у меня целая папка. Сначала УФСИН хотел забрать. Но отыграли назад. Я категорически против передачи военных объектов службе исполнения наказания и как военный, и как депутат. Мы боролись за создание на базе 337-го отдельного вертолетного полка кадетского училища, а на базе бригады специального назначения — сделать центр подготовки «Юнармии» всего Сибирского федерального округа. Зачем нам нужны зэки? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Некрасов.

Он напомнил, что «город стоял» за то, чтобы оставить территорию военного гарнизона Бердску. Временно воплощение этой идеи приостановилось. Кроме того, есть неподтвержденная пока официально информация о том, что Сибирский военный округ возвращается, вернутся к прежнему разделению округов. Вероятно, с 1 января 2021 года штаб СибВО будет находиться в Новосибирске.

Андрей Некрасов не исключает, что при возвращении СибВО территорию бердской бригады спезназа снова займут военные. Сейчас в 27-й иркутской бригаде служат около 270 бердчан-контрактников. Но он не берется предсказывать, как будут дальше развиваться события: «не залезть в голову министра обороны».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке.

Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснил, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. — Но еще никто не вернулся. Об этом говорить пока рано. Исследуется военный городок, насколько изношена инфраструктура, насколько возможно заселить людей, какой Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк. Ведь спецназовцы должны проводить учения в связке с летчиками. А бердская база цела, лишь требует ремонта. Аэродром рядом.

Ветераны спецназа выражали уверенность, что бердский военный городок заселят навсегда, может быть, будут менять части. С тех пор гражданские планы освоения земли, которые строил муниципалитет, отодвинули в долгий ящик. Поговаривали, что  PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду.

Кроме того, бердскую власть очень беспокоит недострой Минобороны и дороги, проложенные на ведомственной земле, что существенно осложняет жизнь бердчанам.

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От редакции

Как нужно использовать территорию гарнизона?

Николай, 13 февраля 2020 15:59
Кадетское училище или спортивный интернат-нормальный вариант
фыва, 13 февраля 2020 16:02
Аплодирую стоя. Красавцы! Бердская управа - наивные чукотские парни. Ну как можно ожидать, что вот так земля перейдёт городу? Сначала выгоняли вояк, вояки распорядились СВОЕЙ землёй как захотели. А эти планы уже настроили.
Бороться за удержание воинской части на этих землях надо было. За вертолётчиков, за десантников. Вот где было б воспитание молодёжи/детей! Вояки постоянно помогали устраивать праздники на площади. Детям завлекуха была. А теперь новый контингент будет показывать пример нашим детям.
Мэрия - браво!
Аноним, 13 февраля 2020 16:47
Каким образом бороться? При чём тут вообще мэрия помимо того, что фантазировала об этих землях? Что она может супротив федеральной власти? Путин вон хочет вообще по сути упразднить местное самоуправление в своих "назревших" изменениях в конституцию. Но перекладывать проблемы с больной головы на здоровую (с федеральной власти на местную) прекратят только через поколение наверное.
в бердске оно, 13 февраля 2020 16:59
уже давно упразднено.Какие каления?
Последний выбраный, 13 февраля 2020 17:02
Мэр бердска это патапов.Какая многоглавость ?
Аноним, 13 февраля 2020 17:14
Да, мэра больше не выбирают (как и много где - не только в Бердске). Но остались ещё депутаты, которые выбираются на прямых выборах местным населением. И депутаты формально ещё могут противостоять произволу мэра.

Я не знаю о каких изменениях говорит Путин (а он всегда говорит максимально размыто и туманно), но вполне вероятно речь об отмене и этих, последних выборов. Возможно будет так же как и с мэром - кого царь назначит - тот и будет. А царя - тоже не выбирают.
какое счастье, 13 февраля 2020 17:18
и когда же они чему противостояли.Упразнению избераемости мэра к примеру?
Андрей, 13 февраля 2020 18:11
Некрасову столько лет не надо было собирать бумажки,надо было работать,ездить,договариваться,но...видимо только на бумажки и надеялся.
Аноним, 13 февраля 2020 16:02
НВР:
как того пожелает её владелец
Аноним, 13 февраля 2020 16:26
Правильно! Все по канонам путиинской России. Скоро будет пол страны сидеть, а другая половина - охранять.
Аноним, 13 февраля 2020 17:18
Перепутал с перепугу: эти каноны даже при Сталине не были достигнуты. Сейчас сидит всего 600 тыс. Так что -надейся и жди. И сам постарайся не сесть.
Аноним, 13 февраля 2020 16:33
Если там зэков будут содержать держу пари весь Бердск восстанет
аноним, 13 февраля 2020 16:58
Три разА ХА!
Бармалей, 13 февраля 2020 16:49
Ничего страшного, колония-поселение это для людей с незначительными правонарушениями, аварии и тд. А также для людей однажды преступивших закон но вставших на путь исправления. От этого только польза местным барышням за 35 одиноким с детьми будет. Отбыв срок будут оставаться, заводить семьи, работать. Одни плюсы.
Лина, 13 февраля 2020 17:46
Хих,какой смешной Бармалей, в качестве доказательства/оправдания колонии поселения использует предположение.
Аноним, 13 февраля 2020 17:44
Ахаха, этому городишке только зоны не хватает, я за, куда подойти подписаться
Аноним, 13 февраля 2020 18:01
Это какой идиот это придумал?Фамилию в студию!У меня две маленьких дочери,и я не собираюсь жить в городе,где будет колония!Что нужно искать город для переезда?Или это слухи?
Аноним, 13 февраля 2020 18:25
1. Слухи
2. Вас никто и не заставляет жить там, где вам не нравится.
3. У вас нет права каким образом распоряжаться землей, если это в рамках закона.
Андрей, 13 февраля 2020 18:39
Можете уже вещи собирать! Счастливого пути Вам!
Гриня, 13 февраля 2020 19:25
В черте города Новосибирска расположено несколько колоний и сизо, ничего люди живут, да и жилье там не дёшево стоит. Думать нужно прежде чем писать.
Аноним, 13 февраля 2020 19:14
Андрей,ты будешь последним у кого я поинтересуюсь мнением о судьбе моей семьи.Думой ГОЛОВОЙ,а потом пиши.
Андрей, 13 февраля 2020 19:40
А где отбывать наказания людям оступившимся?! На луну предлагаете отправлять? Оступившиеся тоже люди. И не надо себя ставить выше их. То что вы еще не в их числе это не ваша заслуга это недоработка компетентных органов. От тюрьмы и суммы не зарикайтесь.
Гость, 13 февраля 2020 19:16
"Сибирский Артек", "город-курорт", ....выселки и каторга???
Иван, 13 февраля 2020 19:27
Ну вот вам и филиал Чкаловского завода,школа планеристов,кадетский корпус, и всякие другие завлекухи. А по сути получим "Зона Лайт". О каком развитии можно говорить в стране,если рабочие места сокращаются,а колонии открываются. ООО "РФ" показала свои приоритеты на ближайшие годы. Администрация пойдет торжественно открывать?
Аноним, 13 февраля 2020 20:53
Ваня, вам это только на пользу пойдёт. Будете жильё сдавать для свиданий и продавать козье молоко.
Аноним, 13 февраля 2020 19:27
Ну вот, теперь заживем по новому распорядку, по внутреннему распорядку.
А тому кто говорит, что будут только плюсы, съездите в нас. пункты которые стоят рядом с такими поселениями и спросите тамошних жителей. Люди готовы вешаться от такой "радости" под боком.
Ксения, 13 февраля 2020 20:15
онлайн против все, но комментариев недостаточно. Вопрос такой: может, будет организован митинг или пикет? Там надо протестировать
Аноним, 13 февраля 2020 20:53
Снести все казармы и построить нормальные дороги и парки, как сделали в тот же Новосибирске, откуда к нам нашего мэра возят. Кто хочет военных - добро пожаловать наАрбузова и на Иню. Там полно военных училищ.
Горожанка, 13 февраля 2020 21:02
Одно здание, а именно казарма уже несколько лет принадлежит организации ФНС, архив

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