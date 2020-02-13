Бандеролька: особенности компании и ее возможности

Отечественный рынок предлагает достаточно небольшой ассортимент товаров, которые при этом еще и не всегда отличаются высоким качеством.

По этой причине, пользователи часто оформляют доставку из Америки. Чтобы это сделать нужно воспользоваться помощью компании-посредника Бандеролька.

Особенности компании

Бандеролька – надежный посредник, позволяющий заказывать товары с зарубежных магазинов(eBay, Амазон), при этом не тратить за пересылки огромные суммы. Работать с сайтом достаточно просто, ведь для покупки достаточно выбрать понравившийся товар, указать на сайте адрес и получать посылки прямо к себе домой.

Для того чтобы начать покупки, необходимо пройти простую процедуру регистрации. В первую очередь нужно перейти на сам сайт Бандерольки и зарегистрироваться на нем. Это необходимо для того, чтобы получить свой персональный адрес в США и Германии и получить аккаунт для управления посылками.

После получения адреса, пользователь сможет оформить посылки на него. В личном кабинете можно будет отследить всю информацию о посылках. При оформлении заказа в интернет-магазине, сотрудники обычно указывают сроки отправки и доставки, по которым легко отследить доставку товара.

Для новичков в этом деле Бандеролька предлагает услугу «Помощь при покупке». Выбирая его, пользователю необходимо будет только пополнить свой аккаунт и отправить ссылку на понравившийся товар, после чего опытный специалист самостоятельно проведет процедуру оформления.

Перед тем как оформлять посылку нужно убедиться, что данный товар можно перевести через границу. Кроме того, Бандеролька также имеет ряд нюансов, к которым относят:

Запрещено пересылать посылки по США. Компания отправляет товары только в другие страны.

Невозможно отправить товары, оформленные и оплаченные с помощью купонов и скидочных карт.

Пересылать оружие и другие опасные предметы категорически запрещено. Пересылка таких товаров может привести к уголовной ответственности.

Запрещена пересылка любых летающих объектов, в том числе квадрокоптеров.

Если понравившийся товар никак не противоречит условиям таможни, его можно быстро оформить и получить с помощью компании Бандеролька.