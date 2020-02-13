Как рассчитать проценты по микрозайму

Их размер и порядок уплаты указывается в договоре. Обычно по займу проценты начисляют ежедневно, а уплачивают в конце срока вместе с основным долгом.

Клиенту надо заранее до подписания договора микрозайма просчитать проценты и определиться с тем, устраивает его переплата или нет. По ссылке https://zaimopoisk.ru/novye-mfo/ можно воспользоваться онлайн калькулятором для автоматического расчета процентов по займу. Их можно также рассчитать и самостоятельно.

Формула для расчетов

Клиенту для расчета переплаты надо знать сумму, ставку и срок займа. При погашении задолженности в конце срока единовременным платежом формула для расчета процентов будет выглядеть следующим образом:

Сумма процентов = Сумма займа * Процентная ставка (в сутки) / 100 * Количество дней пользования займом.

Если в документах МФО ставка указана в процентах годовых, то посчитать ее надо разделить на 365 или 366 дней в зависимости от числа календарных дней в году. При досрочном погашении можно снизить переплату, но надо соблюдать все правила данной операции, указанные в договоре.

Примеры

Клиент получает заем в 15000 р. в компании Kredito24 на срок 16 дней под 1% в сутки. Проценты за весь срок пользования микрокредитом будут рассчитываться следующим образом:

15000 р. * 1% в день / 100 * 16 дней = 2400 р.

Если же клиент погасить долг через 10 дней (т. е. раньше срока, установленного договором) и уведомит компанию, то проценты будут меньше. Они будут рассчитываться в следующем порядке:

15000 р. * 1% в день / 100 * 10 дней = 1500 р.

При оформлении займа в сервисе eKapusta на 12000 рублей со сроком в 12 дней со ставкой 0,99% в сутки расчет процентов будет выглядеть аналогично:

12000 р. * 0,99% в день / 100 * 12 дней = 1425,6 р.

Если клиент погасит долг через 10 дней, то сумма процентов также будет пересчитана:

12000 р. * 0,99% в день / 100 * 10 дней = 1188 р.

Беспроцентный заем

В отличие от кредита займ может быть беспроцентным. Компании предлагают возможность получить деньги в долг и не переплачивать новым клиентам по акциям, а иногда и постоянным заемщикам в рамках программ лояльности.

Выдают беспроцентные займы обычно на срок 7-15 дней, но и иногда и на месяц. Их сумма обычно не превысит 10 000 – 15 000 р. и только в отдельных компаниях может достигать 30 000 р. Если клиент просрочит внесение платежа даже на 1 день, то ему начислят проценты за весь срок действия договора.

Проценты и просрочка

По договору займа проценты начисляют пока долг не будет погашен. Если клиент допустит просрочку, то ему дополнительно могут начислить пени, неустойку. Наличие и размер штрафных санкций регулируется договором с МФО. Размер всех процентов, штрафов и неустоек по займам, выданным с 1 января 2020 года, может максимум в 1,5 раза превышать первоначальную сумму, выданную микрофинансовой организацией клиенту.