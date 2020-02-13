Модные рюкзаки для современных девушек

Выбирая городской рюкзак, стоит принять во внимание стилистическое направление гардероба, требования к изделию, а также личные предпочтения представительницы женского пола.

Что учитывать при выборе рюкзака?

Прежде, чем купить рюкзак, стоит рассмотреть разные модели и определиться с тем, для каких целей вы выбираете аксессуар. Цветные модные рюкзаки отлично будут сочетаться с легкими летними нарядами. Если выбирать для осени или весны, рассмотрите темные однотонные варианты с замками или заклепками.

Сегодня чаще всего встречаются модели из следующих материалов:

Натуральная кожа. Она имеет безупречный внешний вид и не изнашивается на протяжении длительного периода времени. Но и уход за кожей должен быть соответствующим. Не стоит допускать намокания материала, так как это приведет к его растрескиванию и потере формы.

Эко-кожа. По внешнему виду ранцы из кожзаменителя ничем не уступают натуральным аналогам. Но, что касается срока эксплуатации, период использования такого изделия на порядок короче. Следовательно, если вам необходимо купить недорогой модный рюкзачок на один или два сезона, варианты из эко-кожи будут одними из самых подходящих.

Джинса. Рюкзаки из этого материала станут дополнением стиля кэжуал. Современные джинсовые модели часто украшаются нашивками, бисером, замками или заклепками. Форма бывает круглой, овальной или квадратной.

Текстиль. Если нужно купить прочный спортивный рюкзак, рассмотрите такие материалы, как полиэстер, оксфорд или нейлон. В своем большинстве модели в стиле спорт оснащены большим количеством карманов и дополнительных отделений. Это удобно, так как такой аксессуар можно взять с собой в командировку, путешествие, спортзал или на вечернюю прогулку.

От выбора материала самым прямым образом зависит срок эксплуатации. Если выбираете изделие не на один сезон, лучше отдать предпочтение аксессуарам из натуральной кожи, замши или прочного текстиля. Качественный кожаный рюкзак станет не только надежным помощником, но и дополнением, как повседневного, так и делового наряда.

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