Тюремное застолье убийцы Немцова попало на фото. ФСИН начал проверку

Эти фотографии опубликовал волонтерский проект Scanner project, они взяты из аккаунта Ислам Ирон в сети «ВКонтакте», они были размещены там в июле 2018 года.

ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова

Главное управление ФСИН по Иркутской области начало служебную проверку в связи с публикацией в интернете фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева, предположительно, в исправительной колонии N3 строгого режима, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе ведомства.

«Будут выяснены в том числе обстоятельства, при которых были сделаны фотографии, каким образом они попали в интернет», — сказал собеседник агентства.

Эти фотографии опубликовал волонтерский проект Scanner project, они взяты из аккаунта Ислам Ирон в сети «ВКонтакте», они были размещены там в июле 2018 года.

Ничего необычного, просто фотографии застолья из иркутской колонии строгого режима ИК-3, на которых запечатлён Заур Дадаев, осуждённый по делу об убийстве Бориса Немцова. ИК-3 в Иркутске — колония для бывших силовиков, Дадаев — служил во внутренних войсках МВД. #россия pic.twitter.com/hunIweF8gT — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) February 12, 2020

В июле 2017 года суд приговорил Дадаева, которого присяжные признали виновным в исполнении убийства Немцова, к 20 годам лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима для экс-сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год в колонию №2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

В декабре 2019 года суд постановил перевести Дадаева из колонии в тюрьму на три года с отбыванием оставшегося срока наказания в колонии строгого режима. Постановление суда не вступило в силу, так как было обжаловано.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Источник: Интерфакс