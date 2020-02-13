Обварили компотом 6-летнюю девочку в детсаду Воронежа. Мать отсудила 600 тыс. рублей

В апреле 2017 года ребенок столкнулся с помощником воспитателя, когда та несла кастрюлю с горячим компотом. Из-за пролитого напитка девочка получила ожоги I, II и III степени.

Девочка попала в больницу с ожогами из-за компота

Ленинский районный суд Воронежа вынес решение о выплате компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей за ожоги 6-летнему ребенку, на которого нянечка детского сада разлила горячий компот. Об этом в среду сообщает в релизе пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

«Ленинский районный суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшего ребенка 500 тыс. рублей, в пользу ее мамы — 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данным пресс-службы Воронежской прокуратуры, в апреле 2017 года шестилетняя девочка в группе детского сада №83 столкнулась с помощником воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. «На девочку вылилось более 1 литра компота, в результате чего она получила ожоги I, II, III степени, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Девочка два месяца находилась на лечении в больнице, ей проведена операция», — уточняется в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.

Как пояснили в ведомстве, в связи с инцидентом следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Источник: ТАСС