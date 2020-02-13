Смерть двоих детей из России из-за столкновения катеров в Таиланде попала на видео

Столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. 22 пострадали в результате этого происшествия, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.

По информации посольства РФ в Таиланде, во время происшествия пострадали 20 российских граждан

Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров с туристами на борту в Таиланде опубликовал один из пользователей Twitter. Инцидент произошел возле восточного побережья острова Пхукет.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли, еще 22 пострадали в результате этого происшествия.

По информации посольства РФ в Таиланде, во время столкновения судов пострадали 20 российских граждан.



Май Экачай из туристической полиции Пхукета подтвердил изданию, что оба погибших — дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее стало известно, что столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Источник: tvzvezda.ru