Смерть двоих детей из России из-за столкновения катеров в Таиланде попала на видео

Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров с туристами на борту в Таиланде опубликовал один из пользователей Twitter. Инцидент произошел возле восточного побережья острова Пхукет.
Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли, еще 22 пострадали в результате этого происшествия.
По информации посольства РФ в Таиланде, во время столкновения судов пострадали 20 российских граждан.
Ранее стало известно, что столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.
Источник: tvzvezda.ru