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Смерть двоих детей из России из-за столкновения катеров в Таиланде попала на видео

17:00 13.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. 22 пострадали в результате этого происшествия, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.

Смерть двоих детей из России из за столкновения катеров в Таиланде попала на видео
По информации посольства РФ в Таиланде, во время происшествия пострадали 20 российских граждан

Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров с туристами на борту в Таиланде опубликовал один из пользователей Twitter. Инцидент произошел возле восточного побережья острова Пхукет.

Ранее стало известно, что не менее двух человек погибли, еще 22 пострадали в результате этого происшествия.

По информации посольства РФ в Таиланде, во время столкновения судов пострадали 20 российских граждан.

Май Экачай из туристической полиции Пхукета подтвердил изданию, что оба погибших — дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее стало известно, что столкновение произошло в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Источник: tvzvezda.ru

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