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Требует 5 млн рублей за смерть жены после шести месяцев лечения с ЦГБ житель Бердска

16:30 13.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Он обратился с иском в суд с требованием компенсации морального вреда, полагая, что медицинскую помощь супруге оказали некачественно.

Требует 5 млн рублей за смерть жены после шести месяцев лечения с ЦГБ житель Бердска
Суд по иску к горбольнице Бердска начнется 13 апреля

В Бердском городском суде 12 февраля состоялось предварительное заседание по иску гражданина к Центральной городской больнице. Гражданский иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью поступил в производство судьи Людмилы Карповой в начале января.

Процесс по иску Виктора Хватова начнется 13 апреля. Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, сроки связаны с отпуском судьи.

По информации из суда, события, приведшие Виктора Васильевича в судебные органы, произошли почти 6 лет назад. Его жена поступила в горбольницу в апреле 2014 года. В сентябре того же года она скончалась. На протяжении полугода она лечилась, ее выписывали,потом снова клали в стационар.

— Истец просит взыскать в качестве компенсации морального вреда с ЦГБ Бердска 5 млн рублей. Он полагает, что медицинская помощь была оказана некачественно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Евгеньевна, не раскрывая личные данные и диагноз умершей женщины.

Интересы истца в суде поддерживает представитель бердской прокуратуры.

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