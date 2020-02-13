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Не накручивать ставки по ипотеке призвал банки премьер Мишустин

18:30 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению главы кабмина, для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков. И это сделает ипотечное кредитование более доступным для россиян.

Не накручивать ставки по ипотеке призвал банки премьер Мишустин
Мишустин призвал сделать ипотеку более доступной

Глава правительства призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку по ипотеке.
Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на дороговизну ипотечных ставок и призвал кабмин сделать так, чтобы у кредитных организаций не было возможности их накручивать.

«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку (по ипотеке — прим. ред.). Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — сказал Мишустин.

По мнению главы кабинета министров, такие меры повысят доступность ипотечного кредита для россиян.

В январе этого года аналитики сделали прогноз, согласно которому средняя ставка по ипотеке в 2020 году может заметно снизиться и оказаться в районе 8,5% годовых.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал снижать ставку по ипотеке, однако, подчеркнул глава государства, искусственно это делать опасно.

Источник: tvzvezda.ru

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