Спасатель международного класса появится в 2020 году в Бердске

В Новосибирской области личный состав бердского ПСО подтвердил и повысил свою классность. Специальная комиссия оценила подготовку спасателей в ходе назначенных испытаний, которые проводятся один раз в три года.

Спасатели Бердска повысили профессионализм

В Новосибирской области личный состав Бердского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России подтвердил и повысил свою классность. Специальная комиссия оценила подготовку спасателей в ходе назначенных испытаний, которые проводятся один раз в три года. Чтобы получить допуск к аттестации, кандидату необходимо иметь углубленные знания, навыки и большой практический опыт в спасательном деле, а также владеть несколькими прикладными профессиями одновременно, от трех до восьми.

В состав рабочей группы по проверке уровня подготовки спасателей вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Красноярск), одним из шести филиалов которого является БПСО.

Бердские спасатели успешно выполнили тестовые задания, получили положительные оценки по законодательной, служебной, медицинской, психологической, тактико-специальной дисциплинам, выполнили практические нормативы по физической подготовке согласно возрастным группам. Финалом аттестации спасателей стала проверка навыков в ходе ликвидации условного дорожно-транспортного происшествия с отработкой разных приемов эвакуации, оказания помощи и спасения.

Спасатель международного класса – это высшая ступень в профессии, есть спасатели первого, второго и третьего классов. По результатам квалификационных испытаний два сотрудника Бердского поисково-спасательного отряда повысили свою классность, став обладателем статуса спасатель первого класса, еще пяти человекам, допущенным к аттестации на право ведения поисково-спасательных работ, присвоили и подтвердили спасателя второго или третьего класса.

«Как минимум семь рабочих профессий, непосредственно связанных с аварийными и поисково-спасательными работами, должны быть у кандидата на соискание спасателя первого класса. У него могут быть такие специальности, как водолаз, водитель маломерного судна, слесарь по ремонту гидравлического аварийно-спасательного инструмента, водитель автомобиля, тракторист, промышленный альпинист, фельдшер, пиротехник, кинолог, пожарный или другие дополнительные. Спасатель второго класса должен иметь пять рабочих профессий, а третьего – три рабочих профессий», — рассказала секретарь аттестационной комиссии Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Елена Вокуева.

Ожидается, что в 2020 году в штате Бердского поисково-спасательного отряда появится первый спасатель-международник: бердский спасатель Михаил Примаков в конце 2019 года отучился в Ногинском спасательном центре МЧС России (Московская область), успешно прошел и сдал все испытания, владеет 8 рабочими профессиями и иностранным языком, многократно участвовал в поисково-спасательных работах, имеет ведомственные награды. Документы спасателя в настоящее время рассматривает аттестационная комиссия в Москве.

Всего на территории Сибирского федерального округа в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде и его филиалах (г. Горно-Алтайск, г. Бердск, г. Дудинка, г. Барнаул, г. Кызыл, г. Абакан) сейчас служат 10 спасателей международного класса. Сам отряд создан в 1992 году, численный состав – 474 человека, специализация широкая – водолазы, кинологи, пиротехники, парашютисты, инженеры-техники.

Спасатели ликвидируют последствия авиа- и техногенных катастроф, обрушения зданий, наводнений, землетрясений, осуществляют поисково-спасательные работы в природной среде не только в Сибири, но и при необходимости на территории Российской Федерации и за ее пределами. В сентябре 2016 года отряд получил аттестацию ООН на проведение работ за рубежом по системе INSARAG (сообщество стран и организаций, специализирующихся на проведении поисково-спасательных операций в результате землетрясений).