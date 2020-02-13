13.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

«Гаражную амнистию» хочет объявить для россиян правительство

18:15 13.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались. Ситуацию меняют.

Гаражную амнистию хочет объявить для россиян правительство
Некоторые гаражи в Бердске уже давно пережили своих владельцев, но продолжают стоять во дворах жилых домов

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести «гаражную амнистию». Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» внесен в правительство России.

Документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. При этом были учтены предложения региональных правительств и органов местного самоуправления.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше. Ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая до этого возглавляла Росреестр, сравнивала предлагаемые меры с «дачной» амнистией, которая существенно упростила порядок оформления загородной недвижимости в собственность. По ее мнению, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцам.

Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машиноместа, расположенные в коллективном гараже.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объекта гаражного назначения, например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Кроме того, регионы наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2021 году.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Гаражи во дворах нужно сносить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧистят тротуары с опасными накатами ради комфорта пешеходов дорожники Бердска
18:45 13-02-2020
Чистят тротуары с опасными накатами ради комфорта пешеходов дорожники Бердска
Не накручивать ставки по ипотеке призвал банки премьер Мишустин
18:30 13-02-2020
Не накручивать ставки по ипотеке призвал банки премьер Мишустин
"Гаражную амнистию" хочет объявить для россиян правительство
18:15 13-02-2020
БердскПохвалил за хорошее выполнение нацпроектов Бердск губернатор Андрей Травников
18:00 13-02-2020
Похвалил за хорошее выполнение нацпроектов Бердск губернатор Андрей Травников
Цветов и украшений ждут в подарок ко Дню всех влюблённых россиянки
17:45 13-02-2020
Цветов и украшений ждут в подарок ко Дню всех влюблённых россиянки
Изнасиловал девочку в отеле Петербурга гражданин Таджикистана 2
17:30 13-02-2020
Изнасиловал девочку в отеле Петербурга гражданин Таджикистана
БердскСпасатель международного класса появится в 2020 году в Бердске
17:23 13-02-2020
Спасатель международного класса появится в 2020 году в Бердске
Бердск126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска 1
17:16 13-02-2020
126 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
БердскРыбу засосало: прокурор требует не пропускать биоресурсы в водозабор от КБУ Бердска 2
17:15 13-02-2020
Рыбу засосало: прокурор требует не пропускать биоресурсы в водозабор от КБУ Бердска
Смерть двоих детей из России из-за столкновения катеров в Таиланде попала на видео
17:00 13-02-2020
Смерть двоих детей из России из-за столкновения катеров в Таиланде попала на видео