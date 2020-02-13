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Получать увеличенный маткапитал отцам на первенца и последующих детей разрешила Госдума

19:00 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Программу продлевают до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Получать увеличенный маткапитал отцам на первенца и последующих детей разрешила Госдума
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Сюжет: Материнский капитал
Получать увеличенный маткапитал отцам на первенца и последующих детей разрешила Госдума

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Поправки о расширении программы материнского капитала получили рекомендацию комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Проект предложен к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.

Речь идет о предложениях, подготовленных по итогам президентского Послания Федеральному Собранию. Напомним, что Владимир Путин в своем обращении говорил о необходимости продления программы и увеличения размера маткапитала.

В виде поправок заявления президента оформила «Единая Россия». Изменения, которые были внесены в Госдуму, предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей. Предполагается и сокращение оформления маткапитала с 15 до 5 дней.

Поправки были внесены ко второму чтению уже прошедшего первое чтение проекта на тему маткапитала. Речь о правительственном законопроекте, который разрешает использование капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Комитет поддержал еще одну поправку к тому же законопроекту. Она распространяет право на получение маткапитала на отцов — единственных усыновителей первого ребенка.

Пока что закон предусматривает выдачу маткапитала лишь мужчинам, которые в одиночку усыновили второго, третьего ребенка или последующих детей.

Усыновители первого ребенка смогут рассчитывать на 466 617 рублей. Это касается тех случаев, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.

Как пояснила журналистам глава комитета Тамара Плетнева, размер выплаты одиноким отцам — усыновителям второго и последующих детей будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей, как и для других категорий.

Источник: РГ

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