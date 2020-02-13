Тушили окурки о связанного и избитого бывшего коллегу вымогатели на парковке ТЦ в Новосибирске

Рабочие их фирмы по установке оконных блоков заподозрили, что их бывший сотрудник продолжает зарабатывать от их имени после увольнения. Сначала они потребовали у него 20 тыс, потом 100 тыс. рублей. Троих вымогателей арестовали.

Вымогателей заключили под стражу

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемых в вымогательстве, сообщили сегодня, 13 февраля в управлении МВД по Новосибирской области.

В начале февраля в полицию обратился 27-летний житель Новосибирска, который сообщил, что трое мужчин, с которыми он ранее работал в фирме по ремонту и установке оконных блоков, с применением физической силы вымогают у него денежные средства. По словам заявителя, коллеги заподозрили его в том, что он после увольнения продолжает от имени фирмы работать с их клиентами.

В ноябре 2019 года они стали угрожать потерпевшему и требовать денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые он был вынужден отдать. 1 февраля текущего года злоумышленники снова пришли к потерпевшему домой, связали его, вывезли на парковку одного из торговых центров, где стали избивать и тушить об него окурки. На этот раз злоумышленники потребовали у жертвы 100 тысяч рублей. Потерпевший, отдав 41 тысячу рублей, обратился за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей Новосибирска в возрасте 26, 28 и 31 года, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следователем отдела полиции № 1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится дальнейшее расследование. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу.