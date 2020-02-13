Теплую погоду с -6 градусами без осадков и ветра 14 февраля обещают синоптики в Бердске

Высокая температура способствует гололедице, в том числе на бердском участке трассы Р-256. До минус 4 прогреется воздух в ближайшие выходные. Такая комфортная и бесснежная погода продержится в Бердске до 23 февраля.

В февральскую оттепель деревья в Бердске покрылись льдом

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки, 14 февраля, по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°C, местами до -25°C, днём -4, -9°C.

В Бердске в пятницу будет облачно и тепло — около 6 градусов мороза. По прогнозу синоптиков, такая же погода сохранится в субботу, 15 февраля. А в воскресенье, 16-го числа, станет еще теплее — воздух прогреется днем до минус 4. Примерно такая температура — на уровне 3-5 градусов со знаком «минус» — продержится в Бердске до 23 февраля. Только возможен снег.

Гололедица 14 февраля будет способствовать осложнению обстановки на дорогах и способствовать возникновению ДТП, в следствии неправильного выбора скоростного режима, предупредили в региональном управлении МЧС.

Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс. К таким в том числе относится 10-километровый бердский участок «Чуйского тракта»:

— Р-256 – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-256 – с 32,398 км по 32,569 км, (Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256 – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (г. Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот).