Похитила 3 млн рублей на покупке учебников и канцелярии завхоз-мошенница школы №211 в Новосибирске

Замдиректора школы по хозчасти в течение двух лет обналичивала деньги через фирмы-однодневки. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Школа не досчиталась учебной литературы и канцелярских принадлежностей на 3 млн рублей

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о хищении почти 3 млн рублей бюджетных средств в школе. об этом вечером 13 февраля сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №211 им. Л. И. Сидоренко».

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

-По версии следствия, замдиректора школы с 2016-го по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки в образовательное учреждение учебной литературы, канцелярских изделий и других товаров. При этом необходимое школе имущество не поступало, а денежные средства обналичивались злоумышленницей через фирмы-однодневки. В результате противоправных действий ей удалось похитить бюджетные средства в размере почти 3 млн рублей. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба суд наложил на имущество обвиняемой арест, — рассказал подробности Лямкин.

Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд Новосибирска.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

Статья 159 УК РФ мошенничество

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.