Новой мусорной свалки не появится в 2020 году рядом с Бердском

В Новосибирской области создадут 8 новых объектов для складирования твердых бытовых отходов в разных районах. На это власть потратит 197 млн рублей. Одновременно окажут финансовую помощь муниципалитетам на ликвидацию несанкционированных свалок.

Мусорная свалка Бердска принимает твердые коммунальные отходы по договорам с регоператором «Экология-Новосибирск

Под контролем МинЖКХ в Новосибирской области в 2020 году планируется выполнить работы по строительству, реконструкции, проектированию восьми инфраструктурных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Формирование системы обращения с ТКО ведется в соответствии с основными целями и задачами национального проекта «Экология», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Денис Архипов, мероприятия по строительству инфраструктуры в сфере ТКО на территории региона ведется в рамках региональной государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 №10-п.

«В 2020 году планируется выполнить работы по строительству площадок временного накопления ТКО в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Чулымском районах, а также второго этапа работ по площадке в Усть-Тарскском районе, по завершению реконструкции полигона в Северном районе, началу строительства полигона в Болотнинском районе и проектированию полигона в Каргатском районе – всего восемь площадок. На указанные мероприятия государственной программой предусмотрено порядка 197 млн рублей», – подчеркнул Денис Архипов.

Кроме того, министр отметил, что в 2020 году планируется продолжить работу по проектам для строительства объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО вблизи городов Куйбышева, Тогучина, Татарска на условиях концессии. Суммарная планируемая проектная мощность данных объектов составит порядка 140 тыс. тонн ТКО в год.

Наряду с работой по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в Новосибирской области с 2020 года планируется реализация в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области» мероприятия для оказания государственной поддержки муниципальным образования на ликвидацию несанкционированных свалок. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона подготовлены изменения в программу.

Напомним, что в 2019 году в регионе выполнены работы по строительству четырех площадок временного накопления в Венгеровском, Кочковском, Убинском районах в Усть-Таркском районе (первый этап). Завершены работы по проектированию двух площадок временного накопления в Чулымском и Маслянинском районах. Начато проектирование полигона в Кыштовском районе и реконструкция полигона в с. Северное Северного района, работы по которому продолжаются в 2020 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», переход на новую систему обращения с ТКО стартовал в Новосибирской области в 2019 году. К концу прошлого года вывоз мусора стал осуществляться на территории 683-х населенных пунктов области, в которых проживает 97% населения региона. Ранее в большинстве населенных пунктов Новосибирской области единой системы обращения с ТКО не было. С 1 января 2020 года тариф на вывоз мусора снизился до 59,88 рубля в месяц на человека. С начала 2019 год жители Бердска платили по 92,42 руб. С июля прошлого года этот показатель снизился до 88,62 рублей.

Бердского полигона твердых бытовых отходов хватит еще лет на 30 сообщал «Курьер. Среда. Бердск».