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Оштрафовал Twitter на 4 млн рублей суд в Москве за базу российских пользователей

20:00 13.02.2020 Фото: pxhere.com
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Аналогичный суд ждет Facebook. Обе компании отказались переносить в Россию сервер с базами российских пользователей, что противоречит новому закону. За повторное нарушение штаф вырастет до 18 млн рублей.

Оштрафовал Twitter на 4 млн рублей суд в Москве за базу российских пользователей
Twitter себя виновным не признает

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает РИА Новости в четверг. Сумма административного штрафа составила четыре миллиона рублей.

Юристы американской компании на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора. Судья Александра Михалева выносила решение по письменным материалам, согласно которым Twitter себя виновным не признает.

Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом компания, по закону, может выплатить его частями или попросить об отсрочке.

Аналогичный протокол в отношении Facebook рассмотрят позднее.

В декабре Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение требований хранения персональных данных: от 100 до 200 тысяч рублей штрафа для должностных лиц, от одного до шести миллионов — для юридических.

За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний — от шести до 18 миллионов рублей.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные граждан России на территории страны.

На основании решения суда Роскомнадзор вносит нарушителей в специальный реестр, также предусмотрена блокировка сайтов. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

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