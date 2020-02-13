На видео попал банкет с воровскими лозунгами «Жизнь ворам» и «АУЕ» правоохранителей в Тюмени

Главного «виновника торжества» Рафика Аглиуллина, отмечавшего повышение, уволили из Следственного комитета. Он праздновал в ресторане с компанией представителей силовых структур Тюменской области.

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности. Об этом сообщили в СКР сегодня, 13 февраля.

Отмечается, что его уволили по дискредитирующим основаниям — за нарушение присяги сотрудника СК.

Ранее тюменские следователи начали служебную проверку после публикации видео, на котором, предположительно, местные силовики отметили повышение коллеги под воровские лозунги.

«В настоящее время организована служебная проверка», — говорится в сообщении СКР.

Видеозапись, которая стала причиной служебной проверки, опубликовал один из участников застолья — руководитель городского охранного агенства, который, согласно данным СМИ, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. А заодно он пояснил, с кем отдыхает. На видео, размещенном в Сети, участники банкета демонстрируют бицепсы под комментарии оператора.

По некоторым данным, на записи фигурируют начальник отдела по борьбе с организованной преступностью местной полиции и его заместитель, а также тот самый сотрудник Следственного комитета, который получил звание майора и пригласил коллег отметить повышение. Выбивается из компании только автор ролика. Это руководитель одного из охранных агентств города.

Но к правоохранительным органам, если так можно выразиться, он тоже имеет отношение. По данным СМИ, с 2007 по 2016 год он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В том числе за хулиганство, причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества. Он-то и проскандировал воровские лозунги.

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