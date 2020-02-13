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Путин: понятия «родитель №1» и «родитель №2» не появятся в России в его президентство

21:00 13.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент заверил, что «папа» и «мама»не исчезнут. Об этом шел разговор на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Путин: понятия родитель №1 и родитель №2 не появятся в России в его президентство
Путин обсуждает с рабочей группой поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заверил, что пока он остается главой государства в России не появится понятие «родитель 1 и родитель 2».

«Что касается «родителя номер 1 и родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет «папа» и «мама», — заверил российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации в Ново-Огарёво.

В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели, сообщает сайт Кремля.

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