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Дебош в такси: Избила и обозвала «мразью» водителя фитнес-тренерша в Москве. Таксист снял видео

21:15 13.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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«Это была провокация», считают знакомые знакомые пассажирки. Таксист Рустам сделал запись, чтобы обезопасить себя, если девушка обратится в полицию. Вскоре после инцидента тренер уволилась из фитнес-центра.

Дебош в такси: Избила и обозвала мразью водителя фитнес тренерша в Москве. Таксист снял видео
Водитель рассказал, почему фитнес-тренерша устроила дебош в такси

В СМИ распространили ролик, на котором девушка оскорбляет столичного таксиста. Пользователи соцсетей предположили, что на кадрах запечатлена фитнес-тренер и участница конкурсов красоты Яна Данькова. На видеозаписи девушка в крайне грубой форме общалась с таксистом из-за того, что тот отказался ее везти. Мужчина записал на видео, как пассажирка пытается его бить и обзывает «мразью». Кроме того, угрожает, что скоро «люди сюда подъедут». Сам водитель при этом ведет себя спокойно и не реагирует на нападки.

Знавший Данькову со школы Павел подтвердил, что на видео запечатлена именно она. Молодой человек рассказал, что у него «нет объяснения увиденному». По его словам, ранее ничего подобного за девушкой он не замечал.
«Я не виделся и не общался с ней достаточно длительное время, но в целом она воспитанный и добрый человек, компанейский, адекватный… Я бы даже назвал ее тихой и очень спокойной», — рассказал Москве24 Павел.

Еще одна знакомая девушки Анна заявила: она не видела, что могло спровоцировать Данькову на подобные действия. Во время учебы в Томском политехническом университете «такого поведения за ней не наблюдала».

Бывшая коллега Яны из фитнес-индустрии Наталья также отмечает, что Данькова раньше не была замечена в каких-либо конфликтах.
«На самом деле, сколько ее знаю, всегда была позитивная. Не было ситуаций, где она срывалась бы на людях. Я давно с ней не виделась, но, когда работали вместе, не было никогда никаких конфликтов», — сообщила Наталья.

Другой знакомый девушки Дмитрий тоже охарактеризовал ее как «добрую и веселую». А бывший тренер Даньковой Вадим предположил, что Яну могли спровоцировать.

«Знаю ее как адекватного и очень спокойного человека. Думаю, это была провокация таксиста намеренная. И потом итог снят на видео, обрезан и выложен. Каждого можно вывести из себя», – резюмировал он.

Позднее таксист рассказал журналистам, что приехал по адресу в Одинцово и позвонил пассажирке. Примерно через семь минут та села в машину. По словам мужчины, девушка предъявила ему претензии, что он мог развернуться и начать поездку раньше.

Везти такого клиента таксист отказался, однако предложил ей не платить за вызов машины. А видео начал снимать, «чтобы обезопасить себя» на случай, если девушка напишет заявление в полицию. Он также отметил, что не обижается на нее, при этом больше волнуется за репутацию пассажирки.

«Она начала дальше кричать: «Почему вы не нажали кнопку «в пути?» Почему? Потому что я общался с ней, как разворачиваться. Ладно, я задумался… За это время, то, что я разворачивался, прошло время, что я якобы ее ожидал. Я сказал: «Если вы не хотите платить эти деньги, не надо — не платите», — говорит Рустам.

По его словам, на просьбу продолжить поездку девушка ответила агрессивно. Мужчина не выдержал и остановился.

«Когда она начала меня бить, я включил видео», — добавил он.

Тем временем стало известно, что Данькова уже уволилась из фитнес-клуба. На данный момент неясно, приняла ли она такое решение самостоятельно или под давлением клуба. Вместе с этим девушка закрыла доступ к своим соцсетям, в частности к странице во «ВКонтакте». Примечательно, что она состояла в таких сообществах, как «Территория добра», «Драгоценные советы его святейшества Далай-Ламы» и «Зоозащита Томск 6 рукопожатий».

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Чаще пассажиры скандалят, или таксисты?

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