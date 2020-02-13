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Не дождался лекарств: Умер 2-летний мальчик в больнице Красноярска

21:45 13.02.2020 Фото: СКР
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Препараты не купили из-за отсутствия финансирования. Следственный комитет обвиняет врачей в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Не дождался лекарств: Умер 2 летний мальчик в больнице Красноярска
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«По факту смерти двухлетнего мальчика в Красноярской краевой детской больнице возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ребенок проживал в Богучанском районе края с родителями и нуждался в препарате, который ему назначила врачебная комиссия. По предварительной версии следователей, неустановленные должностные лица минздрава региона отказались закупать препарат, сославшись на отсутствие финансирования. Ребенок скончался, не получив должного лечения.

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