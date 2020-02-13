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Выходным сделает день голосования по Конституции президент Путин

23:14 13.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.

Выходным сделает день голосования по Конституции президент Путин
Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
«Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу», — сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы, пишет РИА Новости.
Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.

«Я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних», — отметил президент.
Выбор дня голосования
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.
Перед этим председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не проводить референдум 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
В январе член рабочей группы по изменению Конституции, сенатор Алексей Пушков предложил растянуть голосование на несколько дней. Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что аргументов за такой сценарий «пока мало».

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