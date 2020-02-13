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Убил 6-летнего сына и свел счеты с жизнью отец в Краснодаре

23:21 13.02.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье.

Убил 6 летнего сына и свел счеты с жизнью отец в Краснодаре
Утром 1 февраля 2020 года местный житель на участке местности недалеко от улицы 16 Полевой участок обнаружил тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына с признаками насильственной смерти

Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 1 февраля 2020 года по факту обнаружения тел мужчины и его малолетнего сына возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СК РФ.

Утром 1 февраля 2020 года местный житель на участке местности недалеко от улицы 16 Полевой участок обнаружил тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына с признаками насильственной смерти. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается.

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