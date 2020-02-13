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Опасный храп: Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

23:32 13.02.2020 Фото: Pixabay
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Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых.

Опасный храп: Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода

Появление храпа у взрослых и особенно детей может быть опасно. Чем именно – рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Чтобы лечение этого недуга было успешным, важно воспринимать его не просто как раздражающий шум в ночи, а как симптом, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
По словам врача, храп сам по себе не страшен, однако храпящие люди, как правило, сталкиваются с задержками дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна). Подобные «паузы» могут составлять до 10 секунд, и это может нанести серьезный вред здоровью.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», – сказал Алексей Кошелев.
В частности, по словам врача, взрослому человеку задержки дыхания, вызванные храпом, могут испортить сон и весь последующий день. Это связано с тем, что мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.
Для детей храп и задержки дыхания могут нести куда более серьезный вред, отметил Алексей Кошелев.
«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», – разъяснил врач.
Он посоветовал всем, кто заметил у себя схожие симптомы, обратиться к специалисту за консультацией. И храп, и нарушение дыхания поддаются лечению, подчеркнул Алексей Кошелев.

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