Опасный храп: Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых.

Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода

Появление храпа у взрослых и особенно детей может быть опасно. Чем именно – рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Храп во сне может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Чтобы лечение этого недуга было успешным, важно воспринимать его не просто как раздражающий шум в ночи, а как симптом, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

По словам врача, храп сам по себе не страшен, однако храпящие люди, как правило, сталкиваются с задержками дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна). Подобные «паузы» могут составлять до 10 секунд, и это может нанести серьезный вред здоровью.



«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», – сказал Алексей Кошелев.В частности, по словам врача, взрослому человеку задержки дыхания, вызванные храпом, могут испортить сон и весь последующий день. Это связано с тем, что мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.Для детей храп и задержки дыхания могут нести куда более серьезный вред, отметил Алексей Кошелев.«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», – разъяснил врач.Он посоветовал всем, кто заметил у себя схожие симптомы, обратиться к специалисту за консультацией. И храп, и нарушение дыхания поддаются лечению, подчеркнул Алексей Кошелев.