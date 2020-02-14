Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу

Резюме на bkurer@mail.ru

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Требуется офис-менеджер для работы в редакции. Что делать:

Прием/набор объявлений Выдача посылок интернет-магазинов Выгрузка объявлений на сайты (работа, недвижимость, объявления) Отправка газеты/писем на почте Продажи рекламы (по телефону) Выдача газеты Выгрузка постов в соцсети Передача показаний счетчиков в КБУ

Оплата – оклад +% (с продаж рекламы)

Требования:

Хорошее владение компьютером и оргтехникой Инициативность – понимаем, что надо делать и не ждать указания – «сделай это, а ты сделала?» Умение общаться с людьми, даже если у них есть к вам претензия Внимательность в работе с цифрами и базами

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Офис-менеджер»

Примем на работу дизайнера-верстальщика

— Рабочая неделя полностью.

-Верстка газеты.

-Разработка рекламных модулей.

-Владение базовыми для дизайнера-верстальщика программами — Corel, Photoshop, Adobe InDesign.

— Отправка газеты в типографию.

— Опыт работы.

Оплата по договоренности.

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Дизайнер-верстальщик».