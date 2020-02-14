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Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу

11:50 14.02.2020
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Резюме на bkurer@mail.ru

Примем дизайнера верстальщика и офис менеджера на работу

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Требуется офис-менеджер для работы в редакции. Что делать:

  1. Прием/набор объявлений
  2. Выдача посылок интернет-магазинов
  3. Выгрузка объявлений на сайты (работа, недвижимость, объявления)
  4. Отправка газеты/писем на почте
  5. Продажи рекламы (по телефону)
  6. Выдача газеты
  7. Выгрузка постов в соцсети
  8. Передача показаний счетчиков в КБУ

Оплата – оклад +% (с продаж рекламы)

Требования:

  1. Хорошее владение компьютером и оргтехникой
  2. Инициативность – понимаем, что надо делать и не ждать указания – «сделай это, а ты сделала?»
  3. Умение общаться  с людьми, даже если у них есть к вам претензия
  4. Внимательность в работе с цифрами и базами

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Офис-менеджер»

Примем на работу дизайнера-верстальщика

— Рабочая неделя полностью.

-Верстка газеты.

-Разработка рекламных модулей.

-Владение базовыми для дизайнера-верстальщика программами — Corel, Photoshop, Adobe InDesign.

— Отправка газеты в типографию.

— Опыт работы.

Оплата по договоренности.

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Дизайнер-верстальщик».

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