14.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию

12:46 14.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
2

На последнем школьном звонке 11-классникам Бердска вручается уникальный выпуск журнала «Выпускник».

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник 2020». Срочно ждем информацию
Проект «Выпускник-2019»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2020 года.
Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2020» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2019-2020 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.

Очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!
Мы ждем информацию от Вас на ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения 8-953-765-6415.

Удачного учебного года!

Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Храните журналы "Парад"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избил жену и ограбил подругу: Бросивший двоих детей в Шереметьево отец попался следователям СК
14:30 14-02-2020
Избил жену и ограбил подругу: Бросивший двоих детей в Шереметьево отец попался следователям СК
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 1
14:16 14-02-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскЗаваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска
14:15 14-02-2020
Заваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска
Курилы и зарплаты впишут в новую Конституцию России
14:00 14-02-2020
Курилы и зарплаты впишут в новую Конституцию России
Проверяет на пропаганду наркотиков "Медузу", Радио Свобода и BBC полиция России
13:45 14-02-2020
Проверяет на пропаганду наркотиков
БердскОсторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска 9
13:30 14-02-2020
Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска
Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам-срочникам Госдума 2
13:15 14-02-2020
Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам-срочникам Госдума
БердскПрорвало: Отключили отопление в 5 жилых домах Микрорайона Бердска 1
13:14 14-02-2020
Прорвало: Отключили отопление в 5 жилых домах Микрорайона Бердска
Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани 1
13:00 14-02-2020
Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
12:46 14-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию