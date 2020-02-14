14.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подпишитесь на рассылку «Важные новости за день в Бердске»

14:16 14.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 1

Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»
Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске

приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке.

Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо, что вы нами! Вопросы можно задать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

Аноним, 13 февраля 2020 12:58
Вот честно не понимаю, зачем нужны рассылки на п/я, если проще зайти на сайт и посмотреть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Избил жену и ограбил подругу: Бросивший двоих детей в Шереметьево отец попался следователям СК
14:30 14-02-2020
Избил жену и ограбил подругу: Бросивший двоих детей в Шереметьево отец попался следователям СК
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 1
14:16 14-02-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскЗаваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска
14:15 14-02-2020
Заваливают грязным снегом ГИБДД и дорогу к остановке неизвестные в Северном микрорайоне Бердска
Курилы и зарплаты впишут в новую Конституцию России
14:00 14-02-2020
Курилы и зарплаты впишут в новую Конституцию России
Проверяет на пропаганду наркотиков "Медузу", Радио Свобода и BBC полиция России
13:45 14-02-2020
Проверяет на пропаганду наркотиков
БердскОсторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска 9
13:30 14-02-2020
Осторожно, лед и колдобины: Автомобилисты рискуют попасть в ДТП на въезде в микрорайон Космический Бердска
Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам-срочникам Госдума 2
13:15 14-02-2020
Постоянный оклад в 2 тыс. рублей подарит солдатам-срочникам Госдума
БердскПрорвало: Отключили отопление в 5 жилых домах Микрорайона Бердска 1
13:14 14-02-2020
Прорвало: Отключили отопление в 5 жилых домах Микрорайона Бердска
Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани 1
13:00 14-02-2020
Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритани
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
12:46 14-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию