Ждем, когда будет невмоготу

Ведь всегда можно выпить «золотую таблетку», и неприятные симптомы исчезнут

Не откладывай на потом

Мы всегда откладываем походы к врачу на потом. Тянем до последнего и ждем, когда организм станет молить о помощи, когда какой-либо орган или система откажется верно функционировать. Ведь всегда можно выпить «золотую таблетку», и неприятные симптомы исчезнут. Однако почти любую болезнь можно предупредить, если вовремя узнать о начале ее развития, поэтому в свободное время постарайтесь посетить специалистов по всем интересующим вас направлениям.

Здоровье зубов



Посвятите время в выходные дни запущенным заболеваниям, а также не забудьте о профилактике. В частности о здоровье своих зубов. Профилактический осмотр полости рта — это всегда намного быстрее, приятнее и дешевле, чем лечение. Откладывая осмотры и лечение в долгий ящик, вы сами обрекаете себя на последующее дорогостоящее лечение и возможную потерю зубов.

Здоровье легких

Не забывайте и о здоровье легких. Систематическое прохождение флюорографии (раз в год) обеспечит уверенность и предупредит заболевание туберкулезом и другими болезнями легких. Носители туберкулеза зачастую не знают о своем заболевании и продолжают работать в социальной среде, заражая окружающих. Не пренебрегайте профилактическим обследованием легких, чтобы обезопасить себя и окружающих людей от страшной болезни.

Здоровье глаз

Если вы страдаете нарушениями зрения, то праздничные дни — отличное время для медосмотра у офтальмолога. Это касается всех, чья деятельность связана с работой за компьютером или тяжелыми физическими нагрузками, поскольку они находятся в группе риска по заболеваниям глаза.

Здоровье опорно-двигательного аппарата

Посетите ортопеда, если у вас присутствуют нарушения работы суставов. Людям с плоскостопием обязательно следует периодически посещать ортопеда для коррекции назначений в соответствии с текущей ситуацией. Многие пренебрегают ношением специальных ортопедических стелек и вкладышей, однако именно они способны значительно снизить боль при ходьбе, а также снизить общую нагрузку на ступни, позвоночник, коленные и тазобедренные суставы.

Женское здоровье

Женщинам следует проверить свое здоровье. Как известно, к большинству серьезных «женских болезней» приводит отсутствие внешних признаков и симптомов заболевания. При отсутствии внешних проявлений складывается ощущение, что все в норме, однако механизм заболевания запущен. Предупредить болезни можно регулярно посещая гинеколога. Профилактический осмотр помогает выявить заболевание на начальной стадии и вылечиться без труда.

Мужское здоровье

Не секрет, что мужчины крайне не любят ходить к врачам, а посещение уролога и вовсе откладывают до последнего. Однако предупредить болезни намного проще, чем лечить их, поэтому не стоит стесняться, если у вас есть уверенность в наличии заболеваний. Вовремя проведенная терапия позволяет сохранить мужское здоровье.

Общее здоровье

Хорошо бы находить время на заботу об общем состоянии организма, мышечного корсета и здоровье позвоночника. Пройдите курс массажа, запишитесь к мануальному терапевту, сходите на аутокинезотерапию или иглоукалывание. Все эти процедуры способствуют не только оздоровлению тела, но и ведут к общему расслаблению и снятию мышечных напряжений. Займитесь своим здоровьем в свободное время, не дожидаясь нервных защемлений и спазмов.

Психическое здоровье

Если вы накопили обиды и переживания, то можете обратиться к психологу. Оставляя старые обиды и проблемы в прошедшем году, вы дадите себе хороший старт нового года. Обретете забытый энтузиазм, заручитесь поддержкой компетентного человека и откроетесь чему-то новому.