Где покупать семена и рассаду в феврале?

Конец зимы — самое время подумать о семенах и рассаде

И чем качественнее мы подготовимся к этому времени года, тем лучше будут наши плоды.

Актуальным моментом выступает вопрос, почему необходимо покупать семена и рассаду именно зимой? Ответом служит простой ответ — финансовая экономия и время в запасе. В летний период нет времени для промедления, растения должны оказаться в земле, чтобы начать расти и давать плоды. Соответственно, необходимо, чтобы такие культуры были максимально готовы к активному росту. Некоторым растениям необходимо определенное время, для того чтобы набраться сил перед высадкой их в открытый грунт. Именно поэтому первые посевы производятся заранее в домашних условиях. Так, например, сельдерей обычно высаживают в конце января — начале февраля, перец и баклажаны – в середине февраля, а капусту в его конце. Это обуславливается достаточно длительным созреванием ростка овощной культуры, поэтому, чем раньше, тем лучше.

Цены зимой на рассаду и семена несколько ниже, чем в конце весны или летом, непосредственно перед началом времени основных посадок. Их рыночная стоимость в разгар посева может быть даже в несколько раз выше. Помимо этого, сам выбор семян стоит производить с умом. Зачастую, мы так увлекаемся покупкой упаковок растений, что в конечном итоге, не знаем где их реализовать, поскольку территория огорода не вмешает весь купленный ассортимент. Погоня за красивой упаковкой или приобретение по акции — вот главные ошибки в выборе семян.



Дельный совет дают опытные огородники, которые уже поднаторели в этом деле: перед выбором семян стоит ознакомиться с основными характеристиками растений. На упаковках семян обычно имеется скудная информация или разрекламированные призывы, что не дает полной картины описания. Лучше всего обратиться к компетентным источникам селекционеров или, как минимум, к опытным садоводам, которые уже на своих ошибках сделали выводы.Помимо этого, не стоит забывать и о климатических условиях различных сортов садовых культур. Те растения, которые хорошо адаптируются на одной территории, могут совсем не прижиться на вашем огороде, из-за другой температуры, влажности или состава почвы. Поэтому данные сведения также не стоит выпускать из виду.Важным вопросом выступает определение места, где можно и нужно приобретать семена с рассадой. На данный момент есть множество различных точек по продаже саженцев, но не все они могут вам подойти. В первую очередь стоит отказаться от неприметных, не вызывающих доверия магазинов или продавцов, которые «из кожи вон лезут», чтобы только продать вам товар. Если вы покупаете семена в магазине, то продавец должен показать вам свой профессионализм, что он действительно знает то, о чем говорит. Лучше всего воспользоваться услугами сертифицированных магазинов, где вам помогут компетентные специалисты.Другой отправной точкой может служить общественный рынок или базар, где зачастую реализовывают рассаду. Часто такой торговлей занимаются люди, которые сами любят проводить время в огороде, поэтому они и разводят те растения, максимально приспособленные к данной местности. Особое внимание можно обратить на тех селекционеров, которые с большим энтузиазмом рассказывают о своих «детищах», поскольку они, вероятнее всего, действительно всей душой радеют за свой товар.Есть также большое количество интернет – магазинов, где выбор товаров огромен. Здесь основным плюсом выступает цена, поскольку обычно, товары продаются значительно дешевле. Но качество таких семян не всегда может быть соответствующим, поэтому выбор стоит делать только на проверенных интернет — источниках.И, возможно, один из самых надежных мест, где можно приобрести рассаду, семена и саженцы – это садовые центры или хозяйства. Такие организации зачастую достаточно длительное время ведут свою деятельность, что позволяет им находить наиболее устойчивые виды растений, которые хорошо приживутся в любом огороде. Их деятельность помимо всего прочего подразумевает проведение селекционной работы, что подразумевает более тщательное изучение садовых культур и соответственно более надежные результаты. Цены в таких местах, возможно, будут несколько дороже, но зато и качество будет выше.Таким образом, стоит сказать, что конец зимы — начало весны, являются основным периодом, когда стоит задуматься о приобретении посадочного материала. Своевременное приобретение, высаживание и планирование позволят вам быть готовым к дачному сезону на все сто процентов.