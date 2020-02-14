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Дом / Общество

У меня нет детей и мой йоркширик Лолита — единственная моя радость

21:43 14.02.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Хозяевам кошек и собак нужно не забывать о том, что питомцы нуждаются в нашей заботе и внимании. На какие моменты обратить внимание весной?

У меня нет детей и мой йоркширик Лолита единственная моя радость
Мы умиляемся, глядя на спящего котенка, и заряжаемся энергией после прогулки с собакой. Они дарят нам радость, но хозяевам нужно не забывать о том, что питомцы нуждаются в нашей заботе и внимании. На какие моменты обратить внимание весной?

Профилактика и прививки

Весной у наших любимых кошечек и собачек могут обостряться различные заболевания, поэтому не лишним будет показать питомца врачу. Прививки уберегут вашего любимца от опасных недугов, в том числе и от бешенства. Даже если они не контактируют с другими особями и не бегают по улице, вероятность заражения высока, поэтому не забывайте прививать своих питомцев.

Защита от клещей
Как мне рассказали в одном из бердских зоомагазинов, защитить от кровососущих наших любимцев помогут капли на холку и спреи. Также есть таблетки. Достаточно дать одну таблетку, и можете спокойно три месяца выгуливать свою любимую собаку.
Большой плюс, что они совершенно безопасны.

Витамины
Если у вас корм высокого класса, значит, он сбалансирован по набору питательных веществ и витаминов. В противном случае ваш любимец нуждается в добавках. В специальных магазинах продаются комплексные препараты, после которых шерстка ваших питомцев будет гладкая и шелковистая, а самочувствие — отличное. Таблетки, порошки, капли — выбирайте то, что вам нужно!
— Моя кошечка от природы веселая и игривая, — рассказывает посетительница зоомагазина Ирина. — А тут смотрю: погрустнела и шерсть с нее клочками сыплется. Зашла в зоомагазин, там порекомендовали витамины. А еще я стала покупать проросший овес. Стоит недорого, а для моей Василисы — удовольствие и польза.

Новая прическа
Весна — повод обновить прическу. Специалисты салонов красоты подберут для вашего любимца красивую и удобную стрижку. А еще поработают над ушками и зубами, и ваша собачка или кошечка превратятся в небывалых очаровашек, от внешнего вида которых вы будете испытывать гордость. Да и на выставке светят только призовые места!

Новая одежка
— Так сложилось, что у меня нет детей и мой йоркширик Лолита — единственная моя радость, — рассказывает бердчанка Марина. — Мы ежедневно гуляем, и, конечно, без одежки не обойтись. Сейчас такое разнообразие моделей, что выбирать гардероб питомцу — одно удовольствие. У нас есть синенький комбинезон для повседневки и черный в горошек — на выход. И красные сапожки!

• Уши кошки состоят из 32 мышц,
12 из которых они пользуются регулярно.

• Сердце у кошек бьется со скоростью около
140 ударов в минуту, а у людей в среднем — около 80.

• Замечено, что около 40% четвероногих
спят на кроватях хозяина.

• В мире насчитывается около 700
пород чистокровных собак.

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