У меня нет детей и мой йоркширик Лолита — единственная моя радость

Хозяевам кошек и собак нужно не забывать о том, что питомцы нуждаются в нашей заботе и внимании. На какие моменты обратить внимание весной?



Мы умиляемся, глядя на спящего котенка, и заряжаемся энергией после прогулки с собакой. Они дарят нам радость, но хозяевам нужно не забывать о том, что питомцы нуждаются в нашей заботе и внимании. На какие моменты обратить внимание весной?

Профилактика и прививки



Весной у наших любимых кошечек и собачек могут обостряться различные заболевания, поэтому не лишним будет показать питомца врачу. Прививки уберегут вашего любимца от опасных недугов, в том числе и от бешенства. Даже если они не контактируют с другими особями и не бегают по улице, вероятность заражения высока, поэтому не забывайте прививать своих питомцев.

Защита от клещей

Как мне рассказали в одном из бердских зоомагазинов, защитить от кровососущих наших любимцев помогут капли на холку и спреи. Также есть таблетки. Достаточно дать одну таблетку, и можете спокойно три месяца выгуливать свою любимую собаку.

Большой плюс, что они совершенно безопасны.

Витамины

Если у вас корм высокого класса, значит, он сбалансирован по набору питательных веществ и витаминов. В противном случае ваш любимец нуждается в добавках. В специальных магазинах продаются комплексные препараты, после которых шерстка ваших питомцев будет гладкая и шелковистая, а самочувствие — отличное. Таблетки, порошки, капли — выбирайте то, что вам нужно!

— Моя кошечка от природы веселая и игривая, — рассказывает посетительница зоомагазина Ирина. — А тут смотрю: погрустнела и шерсть с нее клочками сыплется. Зашла в зоомагазин, там порекомендовали витамины. А еще я стала покупать проросший овес. Стоит недорого, а для моей Василисы — удовольствие и польза.

Новая прическа

Весна — повод обновить прическу. Специалисты салонов красоты подберут для вашего любимца красивую и удобную стрижку. А еще поработают над ушками и зубами, и ваша собачка или кошечка превратятся в небывалых очаровашек, от внешнего вида которых вы будете испытывать гордость. Да и на выставке светят только призовые места!

Новая одежка

— Так сложилось, что у меня нет детей и мой йоркширик Лолита — единственная моя радость, — рассказывает бердчанка Марина. — Мы ежедневно гуляем, и, конечно, без одежки не обойтись. Сейчас такое разнообразие моделей, что выбирать гардероб питомцу — одно удовольствие. У нас есть синенький комбинезон для повседневки и черный в горошек — на выход. И красные сапожки!

• Уши кошки состоят из 32 мышц,

12 из которых они пользуются регулярно.

• Сердце у кошек бьется со скоростью около

140 ударов в минуту, а у людей в среднем — около 80.

• Замечено, что около 40% четвероногих

спят на кроватях хозяина.

• В мире насчитывается около 700

пород чистокровных собак.