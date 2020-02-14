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Взбунтовались: Добавить 250 тыс. рублей на салют ко Дню Победы просит депутатов власть Бердска

02:10 14.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за этого придется сократить расходы на щебенение дорог частного сектора. Депутат Владимир Голубев предложил профинансировать фейерверк бизнесменам.

Взбунтовались: Добавить 250 тыс. рублей на салют ко Дню Победы просит депутатов власть Бердска
Салют в Бердске ко Дню 9 Мая гремит каждый год

Обсуждали изменения в бюджете Бердска на 2020 год народные избранники, входящие в состав комитета по промышленности и предпринимательству вчера, 11 февраля.

Депутатов заинтересовала новая статья расходов — траты на организацию салюта на празднование 9 мая в размере 250 тыс. рублей. Также планируется увеличение трат на изготовление и выпуск видеороликов к памятным и значимым датам, прямую трансляцию мероприятий, посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 320 тыс. рублей

Но больше всего народных избранников возмутило увеличение ассигнований отделу культуры в сумме 450 тысяч рублей на проведение городского торжественного мероприятия посвященному 75-летия Дня Победы на часть праздничных мероприятий в Микрорайоне.

— Почему мы за счет дополнительного финансирования увеличиваем траты на некоторые цели. Почему мы изначально эти деньги не предусмотрели? — поинтересовалась депутат Елена Белова.

Как сообщила заместитель начальника управления финансов и налоговой политики Евгения Малышева, частично эти средства предусматривались, меняется лишь главный распорядитель бюджетных средств.

— У меня сложилось такое впечатлении, что в культуры постоянно происходит увеличение ассигнований. Мы не планировали салют? Мы сняли деньги с щебенения дорог частного сектора, зато салют будем смотреть. Он у нас был и будет. Я же без салюта как проживу, я же умру без него, — иронизировал председатель комитета Владимир Голубев.

Евгения Малышева пояснила: на щебенение дорог частного сектора было утверждено 3 млн рублей, осталось 500 тыс. рублей. Но экономист заверила: к теме щебенения чиновники и депутаты вернутся в апреле 2020 года, когда это станет актуально. На данный момент потребности в этом нет — приоритет направлен на погрузку и вывоз снега. На эту статью расхода добавили 1,8 млн рублей.

Однако депутат Голубев сомневается, что свободные деньги появятся в апреле 2020 года.

— В любом случае будет пересматриваться доходная база. Мы предполагаем этот момент проанализировать, — резюмировала экономист.

Однако депутат Елена Белова уверена — салют нужен людям. В свою очередь Владимир Голубев допустил, что профинансировать фейерверк могут и бизнесмены Бердска. Однако, к 9 мая в 2019 году поступлений не было. Салют гремел за счет бюджетных денег, отметила Евгения Малышева.

— Салют планировался, средства были предусмотрены в объеме как и в 2019 году. На сегодняшний день смета на празднование 75-летия Победы пересмотрена и увеличена, — уточнила замначфина.

Общая смета может хоть на что пойти. Не факт, что на салют, заподозрила Белова. Но чиновница успокоила — деньги закладываются только на целевые траты. И они будут направлены на организацию празднования 9 мая.

На очередной сессии депутатов 20 февраля станет известно — одобрят ли народные избранники передвижки в бюджете Бердска.

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От редакции

Нужен Бердску салют?

Бердчанин, 12 февраля 2020 13:15
Нужен, но за счет олигархов местного розлива, типа Голубева и Болта.
Гы, 12 февраля 2020 15:31
В этом году на Новый год был очень скромный список спонсоров, не увидел Колорлон, остался только Левобережный
Elenalit, 12 февраля 2020 22:43
Кто купался на крещение?
Иван, 12 февраля 2020 23:23
Да ни кому не нужен ваш салют!
Аноним, 13 февраля 2020 08:00
не говорите за всех
Иван, 13 февраля 2020 09:13
А для чего салют лично вам?
Аноним, 13 февраля 2020 08:13
НВР:
Сначала прикрывают зад, а потом радуются.
Аноним, 13 февраля 2020 08:16
Также планируется увеличение трат на изготовление и выпуск видеороликов к памятным и значимым датам, прямую трансляцию мероприятий, посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 320 тыс. рублей

вот на этом точно можно сэкономить , а салют нужен , кто посещает мероприятия в Бердске , тот виде на сколько увеличивается народу на площади перед салютом , Голубеву конечно наш салют не нужен , потому что по сравнению с заграничными , которые он может себе позволить посетить , наш выглядит бедновато .
Аноним, 13 февраля 2020 12:15
Салют не для пьяни в тренировочных штанах А в честь погибших в той страшной войне.В честь моего погибшего деда в октябре 41.Он нужен и обязательно,потому что нам родители объясняли в честь кого этот салют и мы уже с внуками ходим и объясняем,что это не просто посмотреть с залитыми шарами,а вспомнить всех не вернувшихся с войны
Иван, 13 февраля 2020 12:59
Салют "в честь погибших в той страшной войне", не припомню что в русских традициях на поминках пляски и веселье устраивали.
Семён Семёныч, 13 февраля 2020 13:00
Многие недооценивают значимость праздничного оформления города, в тч салюта. Даже если пропустить очевидные плюсы праздничного настроения десятков тысяч людей и важности отмечаемой даты, существует и меркантильный интерес- огромное количество людей приезжает посмотреть салют из окрестных деревень и даже академгородка, увеличивая продажи магазинов. К тому же разве передать чувства единства и сплоченности тысяч людей посетивших салют? Городской салют нужен, более того с каждым годом его нужно делать более эффектным, чтобы интерес к нему увеличивался.

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