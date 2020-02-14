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«Жену искалечили»: не намерен извиняться обвиняемый в нападении на врача-чиновника Надежду Шахатову в ЦГБ Бердска

11:07 14.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Соцсети
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После «лечения» в гинекологии супруга Александра Охотина полгода вынуждена была сидеть дома, приходить в себя. Его защита просит суд приобщить к материалам дела аудиозапись инцидента с начмедом.

«Жену искалечили»: не намерен извиняться обвиняемый в нападении на врача чиновника Надежду Шахатову в ЦГБ Бердска
Александр Охотин и Надежда Шахатова теперь встретятся в суде 2 марта

В среду, 12 февраля, в Бердском горсуде состоялось очередное заседание по делу Александра Охотина, которого обвиняют в нападении на бывшего заместителя главврача горбольницы Надежду Шахатову. Это было второе заседание по громкому делу. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась. На этот раз Надежда Александровна пришла в суд и дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года.

По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.

По данным следствия он сломал руку начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели его супругу до реанимации. Александру Охотину, напомним, вменяют ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука,в связи с чем она более месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности.
Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.
— Такие ситуации не каждый день происходят. Я, например, запомню на всю жизнь. Если бы я действительно в чем-то был виноват, то не стал бы доводить до суда — принес бы извинения. Не я эту кашу заварил, а приходится расхлебывать моей семье. Моя позиция очень простая — извиняться я не собираюсь, так как не считаю себя виновным. Все, что она говорит — ложь, я этого не делал, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.
— Представляете, с мая по декабрь она вынуждена была сидеть дома, — подчеркнул ответчик, отметив, что его адвокат сейчас рассматривает перспективы подачи гражданского иска. — Жену искалечили. Это разве по-человечески? Когда я пришел к Надежде Александровне, я не грубил. Есть аудиозапись. Если бы она просто отдала документы и сказала, что не будет их подписывать, никакого инцидента не было бы. Я бы спокойно ушел. Она заявила, что документы лежали под ее рукой. Если бы это было так, мне не составило бы труда их забрать — вытащить из-под руки. А документы разорваны на мелкие фрагменты. Это о чем-то говорит…

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта. В качестве свидетелей обвинения в суде выступят сотрудники поликлиники, в том числе и экс-главврач Юрий Краморов.

Истец на время судебного следствия находится под подпиской о невыезде. Он не имеет права выезжать за пределы Новосибирской области. Что он, собственно, делать не собирается — нет денег и нет планов.

Следующее заседание суда назначено на 2 марта. Раньше сесть в процесс не могут представитель гособвинения и адвокат истца.

Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска. Их уволила в августе 2019 года новая главврач Алла Дробинская.

Предыстория

По словам Александра, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента  бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

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От редакции

Кому поверит суд?

Андрей, 13 февраля 2020 13:54
Парень конечно,оно ему надо связываться с незнакомым человеком,тем более он шел к ней как к начальнику, практически с жалобой на подчинённых,т.е. искал понимания.С приходом Аллы Дробинской больше порядка стало,и видимо покрывать она никого не собирается.
Аноним, 13 февраля 2020 13:56
Выгнали с позором и то хлеб. Осталось парня оправдать.
Аноним, 13 февраля 2020 14:08
Парень пошёл против системы. Делайте выводы? Но если будет народ пошумит, могут пойти на попятную. Нужен резонанс в обществе!
Аноним, 13 февраля 2020 14:26
сделали: парень удалено.
тему можно закрывать?
Аноним, 13 февраля 2020 14:40
Удачи парню !
барабашка, 13 февраля 2020 14:52
красава парняга! борись! борись и еще раз борись! с тем что творят врачи, неописуемо! тоже в свое время перекачали капельницами, чуть не отьехала, только недоказуемо...кровь испортили, теперо страдаю!недоврачей надо наказывать!
Аноним, 13 февраля 2020 15:55
Конечно же врачи виноваты во внематочной беременности.Она одна такая.Многие перенесли такие операции и никто не считает себя искалеченным.Навсегда теперь будет наука парню,тем более,если грозит лишение свободы.Натворил-пусть отвечает
Аноним, 14 февраля 2020 07:33
Не надо передергивать свою морковку. Они виноваты не в во внематочной, а в неоказании помощи. Такое впечатление, что врачи ходят в больницу как на базар - за жизнь поговорить да белый халат поносить.
Александр, 14 февраля 2020 08:41
Что же вы тему переводите? Речь о поведении руководителя организации. Да и про диагноз в таком контексте подленько звучит. Стыдоба.
819, 13 февраля 2020 16:34
У неё совести хватает извенения от парня требовать... Ну не заверяла бы бумаги , но и не забирай - не ты же давала! Нет, надо забрать и уничтожить. Ни у кого ни каких вопросов это не вызывает? И кто-то сомневается , что руководитель мед.учреждения может организовать себе любую справку в тч о переломе?(представляю вызвала она врача рентгенолога и сказала мол посетители оборзели типа обижают, сделай мне заключение о переломе. А он ей отвечает: о чем вы меня просите? Вы хоть и мой руководитель но я на это пойти не могу )))))
Геннадий, 13 февраля 2020 16:59
Статистику дайте о смертности в медучреждениях Бердска за последние 5 лет и все будет понятно.
Аноним, 14 февраля 2020 08:43
Не-аа. Они перед смертью выписывают или тяжёлых не принимают, что бы статистику не портить.
Аноним, 13 февраля 2020 19:06
НВР:
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Аноним, 13 февраля 2020 19:21
Истец на время судебного следствия находится под подпиской о невыезде.
______
Так то он ответчик...
Аноним, 13 февраля 2020 19:24
Лежала в урологии. Готова была лезть на стенку, от забитого кровью мочевого пузыря. Попала в пятницу, все выходные мучалась, всем было до фонаря. Вывод: врачей не хватает, а которые остались, пользуются этим.
Вячеслав, 13 февраля 2020 20:24
А которые остались тянут всю эту бадягу, они же не люди у них нет выходных, они же клятву Гипоерата давали, с таким отношение к врачам вас скоро некому будет лечить пойдете к знахаркам. Мы неценим что имеем, а потеряв делеем.
Аноним, 14 февраля 2020 08:41
С такими гипопакратами скоро некого лечить будет. И пойдут они или в такси или на рынок мясниками.
Александр, 14 февраля 2020 08:44
то есть нужно терпеть непрофессионализм и хамство потому, что других нет? Забавно.
Аноним, 13 февраля 2020 20:26
Зато она Краморова, вон как защищала. К ему не пробиться было на приём. Она всех отфутболивала, даже прокуратура ей пофигу была. Она так и говорила.
Ольга, 14 февраля 2020 08:27
Вот это прям правда, сделать бы аудиозапись, как Шахатова разговаривала с людьми которые с бедой пришли на прием. Я не уверена есть ли профстандарт у медиков, но это было что-то. Кабинет главного врача она защищала как *****, лучше б конечно она так пациентов защищала. Лично пыталась попасть на прием, когда по самоуверенности Бердских медиков умер мой отец (инсульт перепутали с гипертоническим кризом) думала сама уйду из кабинета с инсультом. Прекрасно понимаю парня, сама сдержалась потому что сил после похорон не было.
Ната, 14 февраля 2020 00:37
В нашей ген кологии змеи работают.бардак.я с угрозой выкидашыша лежала утром врач зашла и сказала готовься на чистку урода родишь ребенок мертвый.я пошла на перекор сказала нет пока узи не сделаете ни каких чисток.так она так орала отменила лечение хотя там тоько дюфастон был.муж привез и пила свои.сделала узи все прекрасно.прихожу к ней с узи так лицо недовольное психует.жабы там одни .пальцы только гнут .сейчас моей доченьки скоро 8 лет.умница красавица а могло быть иначе.
Нонна, 14 февраля 2020 10:32
Я тоже лежала с угрозой и тоже очень хотела сохранить,но врач поставила сокращающий укол и ночью все вылетело!Утром чистка! Почему врачи распоряжаются жизнями,кто им дал такое право решать кому жить,а кого отправить на тот свет!И самое интересное что на все свои действия они берут с тебя согласие!Если что сами виноваты,ваша подпись ,а мы не причем.
Аноним, 14 февраля 2020 11:47
Конкретно нынешняя система здраво захоронения создавались с целью получения денег чиновниками! А не бесплатное лечение больных! И нужно признать что это хорошо у них получалось!пора всё изменить! Придя на референдум и проголосовать и тем самым вернуть власть народу! Тогда только люди будут чувствовать себя людьми! И во власти будут действительно неродные избранники а не лоббирасты местных олигархов!

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