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Инструмент в зубе ребенка оставили стоматологи в клинике Новосибирска

08:30 14.02.2020 Фото: pixabay.com
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2019 год для Росздравнадзора оказался богатым на обращения граждан. В адрес стоматологических поликлиник и больниц поступило четыре десятка гневных писем.

Инструмент в зубе ребенка оставили стоматологи в клинике Новосибирска
Эксперты обнаружили в шести организациях, в том числе и бюджетных, стоматологические установки-нелегалы

Стоматологи в одной из клиник Новосибирска оставили часть инструмента в зубе ребенка — кусочек металла. Этот факт выявили сотрудники регионального Росздравнадзора, когда проверяли стоматологические учреждения. Жалоб именно на эти услуги стало много. Врачи то отказывают пациентам в экстренном приеме, то навязывают платные услуги. Детская стоматологическая поликлиника — именно здесь произошел неприятный инцидент. Во время лечения отломилась часть кюретажной ложки. Этим инструментом врачи удаляют мелкие фрагменты зуба. Осколки собрали, а вот осадок остался.

2019 год для Росздравнадзора оказался богатым на обращения граждан. В адрес стоматологических поликлиник и больниц поступило четыре десятка гневных писем. «Некачественно проведенное лечение, в результате идет осложнение процесса — гнойные осложнения и так далее. Людям приходится долечиваться, перелечиваться. Пациенты жалуются , что им предлагаются платные услуги, при этом не поясняется, что услуги можно оказать в рамках бесплатной помощи. Здесь мы выдаем предостережения организациям — выдано более десяти», — рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

Эксперты обнаружили в шести организациях, в том числе и бюджетных, стоматологические установки-нелегалы. О ввозе больше десяти незарегистрированных кресел на территорию области сообщили в Кольцовской таможне. Факты их использования подтвердились в Бердской и Искитимской ЦГБ, а так же в двух поликлиниках Новосибирска. Врачи рассказали, чем эксплуатация таких изделий может быть опасна. «В определенных обстоятельствах кресло может сломаться и пациент может упасть. Наличие регистрационного удостоверения предполагает, что оборудование прошло все клинические испытания, имеет техническое состояние, предусмотрено безопасное оказание медицинской помощи», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №1 Анастасия Шуркевич.

У каждого прибора должны быть регистрация и техпаспорт, а инженер обязан следить за состоянием оборудования. Особое внимание — дезинфекция. Инструменты необходимо стерилизовать Инструменты на стол к стоматологу попадают в таком виде — в герметичном пакете после многоступенчатой стерилизации. На обратной стороне должны быть указаны следующие данные: дата обработки и срок годности. Многие пациенты в прошлом году жаловались на отказ врачей в экстренной помощи. Медики поясняют — состояния, при которых можно получить лечение без очереди, прописаны в стандартах. Травмы, высокая температура, отек, кровотечение и нестерпимая боль. В этих случаях можно обратиться в любую стоматологию и получить помощь. Остальное лечат планово, но совсем отказать в помощи не имеют права.

Источник: vn.ru

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