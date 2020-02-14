50-летняя Татьяна Буланова будто Мэрилин Монро в ретро образе

Звезда девяностых Татьяна Буланова не перестает удивлять своих поклонников. Многие интересуются, как певице удается так молодо выглядеть. Теперь 50-летняя Буланова дала фанатам еще один повод для обсуждений.

50-летнюю Татьяну Буланову в образе ретро дивы сравнили с Мэрилин Монро

Звезда девяностых Татьяна Буланова не перестает удивлять своих поклонников. Многие интересуются, как певице удается так молодо выглядеть. Теперь 50-летняя Буланова дала фанатам еще один повод для обсуждений.

В этот раз артистка примерила образ кинодивы старого Голливуда. Черно-белый снимок Татьяна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Также певица отметила, что фотография не подвергалась ретуши.



«Невероятно красивая фотография, построенная исключительно на естественном свете, без фотошопа!», — подписала кадр Буланова.

Поклонники не смогли пройти мимо такого эффектного образа любимой артистки и осыпали ее комплиментами. Некоторые также сравнили Татьяну с Мэрилин Монро.

«Шикарная!», «Просто дива», «Танечка, солнце, ты тут немного похожа на Марлен Дитрих», «Королева», «Глаз не оторвать!», «Мэрилин Монро», «Очень идет образ Мэрилин», «Мэрилин Монро на вас похожа!», — восхитились фанаты в комментариях.

Источник: medikforum.ru